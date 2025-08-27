La Comunitat espera este miércoles chubascos localmente muy fuertes en Castellón con posible granizo y tormentas

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera este miércoles chubascos localmente muy fuertes, con probable granizo grande y acompañados de tormenta en el interior norte de Castellón, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada. Asimismo, se prevé que esos chubascos puedan ser localmente fuertes en el litoral norte de Castellón.

La predicción para este día indica también que en la Comunitat Valenciana habrá cielo poco nuboso en el interior e intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana que aumentarán a intervalos de nubes de evolución diurna a partir del mediodía.

Así, precisa que por la tarde se esperan los chubascos anunciados para la provincia de Castellón y apunta que estos no se descartan en el resto de zonas interiores de la autonomía.

Por lo que respecta a la evolución de las temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología indica que se mantendrán con pocos cambios.

El viento será este miércoles flojo de dirección variable en general y del norte en el entorno del Cabo de la Nao por la mañana, tendiendo por la tarde a viento del este en Castellón y litoral de Valencia. Se espera del oeste en el interior de Valencia y del sur en Alicante, ocasionalmente moderado.