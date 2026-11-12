La Comunitat lidera en España el aumento de su población en el tercer trimestre por el incremento de extranjeros

Archivo - Varias personas en la playa de la Malvarrosa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población de la Comunitat Valenciana ha crecido en el tercer trimestre del año un 0,48 por ciento más en comparación con el segundo, lo que le hace liderar este incremento en toda España, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La autonomía ha alcanzado los 5.602.201 residentes a 1 de octubre.

El incremento de población de la Comunitat está por encima del experimentado a nivel nacional, que ha sido del 0,26%. A la Comunitat le ha seguido la Comunidad de Madrid (+0,46%), La Rioja (+0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%), además de en la ciudad autónoma de Melilla (+0,36%). Un alza igual que el de Cantabria han tenido en Aragón y Asturias, también del 0,3%.

En términos generales, la población de España aumentó en 130.223 personas durante el tercer trimestre de 2026 y se situó en 49.935.642 habitantes a 1 de octubre de 2026, alcanzando también el valor máximo de la serie histórica.

En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado en España fue del 0,88%, al sumar 435.551 personas.

El crecimiento poblacional de España se debió principalmente al incremento de personas nacidas en el extranjero, que representó el 98,8% del crecimiento total.

Esta población nacida en el extranjero, de 10.433.091 personas, fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 86.883 personas durante el trimestre, hasta 7.518.237, minetras que la población de nacionalidad española creció en 43.340.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, con 33.200 llegadas a España, la española (23.600) y la venezolana (19.000).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.100 salidas), la marroquí (8.900) y la española (7.500).

Durante el tercer trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas.