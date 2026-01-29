La Comunitat permanece este jueves en alerta amarilla por rachas fuertes de viento

Archivo - Una persona sujeta su chaqueta que está siendo arrastrada por el viento - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS)

La Comunitat Valenciana permanece este jueves en alerta amarilla por rachas fuertes de viento desde la mañana en el interior que probablemente alcanzarán zonas del litoral central al final del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, habrá cielo nuboso y se esperan precipitaciones, más abundantes en el interior de la mitad norte de la autonomía y tenderán a remitir por la tarde.

Por su parte, las temperaturas subirán, de forma notable en el tercio norte de la Comunitat en el caso de las máximas, han indicado las mismas fuentes.