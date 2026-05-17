Archivo - La Comunitat recibe este domingo con probabilidad de tormentas y chubascos localmente fuertes en el interior. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana recibe este domingo, 17 de mayo, con probabilidad de tormentas y chubascos localmente fuertes en el interior, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

Así, señala que habrá cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior, donde se esperan chubascos ocasionalmente con tormenta por la tarde y con probabilidad de que sean localmente fuertes.

La Aemet añade en la predicción para este domingo que no se descarta que esas lluvias alcancen el litoral de manera aislada y menos intensa.

Por lo que respecta a las temperaturas apunta que las mínimas irán en ascenso ligero, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios. En Alicante se esperan mínimas de 13 grados y máximas de 22; en Castelló de la Plana, mínimas de 10 grados y máximas de 23, y en València, mínimas de 12 grados y máximas de 23.

El viento será flojo de dirección variable, predominando por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado en el litoral.