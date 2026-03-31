La Comunitat registró en 2025 92,7 víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, tercera más alta de España

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VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registró en 2025 92,7 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 habitantes femeninas, lo que la sitúa, por detrás de Baleares (115,8) y Navarra (100,3) en la tercera autonomía del país con esta tasa más alta.

Estos y otros datos están recogidos en el informe elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que se ha publicado este martes, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

El número de denuncias presentadas en la Comunitat Valenciana y el número de víctimas se ha mantenido durante 2025 "prácticamente inalterable" con respecto a 2024. Así, las 27.743 denuncias registradas supusieron tan solo un aumento del 0,1 por ciento con respecto a las 27.708 de un año antes. En cuanto a la cifra de víctimas, 25.545, bajó únicamente un 0,4% en relación con las 25.656 contabilizadas un año antes.

De esas 25.545 víctimas, 14.754, un 57,8%, eran de nacionalidad española, un 5,4% menos que en 2024, y las 10.791 restantes, un 42,2% del total, eran extranjeras, lo que implica un aumento porcentual interanual en este apartado del 7,3%.

En cuanto a las denuncias, casi el 67% del total se presentó directamente por las víctimas, bien en el juzgado, donde se registraron 257, bien mediante atestado policial en comisaría, donde se contabilizaron 18.310.

Las formuladas por familiares de las perjudicadas en los juzgados valencianos fueron 99, lo que significa un aumento interanual del 482,4%, y las interpuestas por esos familiares en comisarías y cuarteles ascendieron a 586, un 2,3% más que el año 2024.

Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales fueron 4.428, un 1,4% más que el año anterior, y las originadas por partes de lesiones recibidos directamente en los órganos judiciales, 2.605, un 9,5% menos que en 2024. Por último, las presentadas por servicios de asistencia y terceras personas en general, 1.458, se incrementaron en un 20,1%.

Por provincias, las denuncias presentadas en la de Valencia fueron 13.844, en la de Alicante 10.851 y en la de Castellón, la única donde se registró un incremento, 3.048. Mientras, el número de víctimas registradas en la provincia de Valencia fue de 12.573 durante el año 2025. En Alicante se contabilizaron 10.230 víctimas y en la provincia de Castellón el número de víctimas fue de 2.742.

TASA DE VÍCTIMAS POR CADA 10.000 MUJERES

Como se ha indicado, la Comunitat Valenciana tiene la tercera tasa más alta del país en cuanto a víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres. La media nacional se situó en 74. Por encima de ella están también Canarias, con 90,3; Murcia, con 89,8; Andalucía, con 81,9; y Madrid, con 78,9.

Las tasas inferiores a la nacional se contabilizaron en Cantabria, con 73,4; Aragón, con 64,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 61,3; País Vasco, con 59,9; Extremadura, con 58,5; Asturias, con 58; La Rioja, 55,8; Galicia, con 49,8; y Castilla y León, con 48,4.

EL 14% DE LAS VÍCTIMAS RENUNCIÓ A DECLARAR CONTRA SU AGRESOR

El número de víctimas valencianas que se acogieron a la dispensa del deber de declarar fue de 3.563 durante 2025, es decir, veinte más que el año anterior. De ellas, 1.911 tenían nacionalidad española y 1.652 eran extranjeras.

Teniendo en cuenta el número total de víctimas, las 3.563 que se acogieron a la dispensa representaron casi el 14% del total, con un crecimiento interanual del 0,6%.

Por provincias, de las 3.563 víctimas que se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar como testigo, 1.622 lo hicieron en la provincia de Alicante, 1.597 en la de Valencia y las restantes 344 en la de Castellón.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN SOLICITADAS Y CONCEDIDAS

En 2025 se solicitaron en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana (juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de guardia) un total de 4.913 órdenes de protección, un 8% menos que las 5.343 de 2024.

De ellas, 14 fueron inadmitidas y 3.805 fueron acordadas, esto es un 8,6% menos que un año antes. Se denegaron otras 1.094, un 3,7% menos que en 2024. Los órganos judiciales valencianos adoptaron el 77% de las órdenes de protección que les fueron solicitadas.

El pasado año, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana, entre los juzgados de violencia sobre la mujer, los de lo penal y las audiencias provinciales, en procesos relativos a violencia de género se situó en un 84,5% del total.

El número total de sentencias dictadas en 2024 en la Comunidad Valenciana relacionadas con la violencia fue de 9.189 y, de ellas, 7.673 fueron condenatorias y 1.516, absolutorias.