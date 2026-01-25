La Comunitat seguirá este domingo con viento: Rachas muy fuertes del oeste en el interior y probables en el litoral sur

Archivo - Imagen de viento. - ARCHIVO

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana seguirá este domingo con viento, con rachas muy fuertes del oeste en el interior que serán probables en el litoral sur y que no se descartan en el resto de la autonomía, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

Asimismo, indica que se esperan en el interior intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. En el resto del territorio el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas.

Por lo que respecta a la cota de nieve, la Aemet apunta que en el interior de Castellón ha subido durante la madrugada de 700 a 900 metros, que se situará de 1.000 a 1.400 metros por la tarde y que volverá a bajar al final del día en torno a los 900 y 1.000 metros.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas estarán en ascenso generalizado. Este domingo se esperan heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte de la Comunitat Valenciana, señala también la Aemet.