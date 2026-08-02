La Comunitat sigue este domingo en alerta: registrará temperaturas significativamente altas en el interior de Valencia

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana sigue este domingo en alerta puesto que registrará temperaturas máximas significativamente elevadas en el interior de Valencia, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral y nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón por la tarde.

Además, se espera viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas del día que tenderá a componentes sur y este durante las horas centrales con intervalos de moderado del sur en el litoral de Alicante.