La Comunitat supera por primera vez la barrera de los 16.000 millones de gasto turístico turítico

Archivo - Turistas en el aeropuerto - GVA - Archivo

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha superado por primera vez la barrera de los 16.000 millones de euros de gasto turístico tras crecer un 6,09% en 2025 respecto al año anterior cuando se alcanzó los 15.124 millones de euros, según las encuestas de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) y de Gasto Turístico (Egatur).

Al respecto, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado, en un comunicado, que "hemos conseguido cerrar el año cumpliendo con las previsiones, tanto en llegadas como en ingresos, situando a la Comunitat Valenciana ante el mejor registro de su historia en turismo internacional".

Así, el gasto medio por turista se sitúa en el acumulado de 2025 en 1.292 euros, el mayor registrado hasta el momento; y el gasto medio diario aumenta también en un 5,31 % con respecto al año anterior situándose en 139 euros.

En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a la Comunitat Valenciana el año pasado, la cifra es también la más alta de la serie histórica y se sitúa en 12.422.659, con un crecimiento del 4,26 % en relación con el año anterior. En 2024, fueron un total de 11,9 millones de turistas extranjeros los que visitaron nuestro destino.

Cano ha añadido que "estas cifras consolidan a la Comunitat Valenciana como un destino cada vez más competitivo y atractivo en los mercados internacionales", y ha subrayado que "desde el Consell vamos a seguir reforzando la promoción exterior, tanto en los mercados tradicionales como en aquellos con mayor potencial de crecimiento".

RESULTADOS MES DE DICIEMBRE

Además, los datos del INE reflejan que, durante el pasado mes de diciembre de 2025, la Comunitat Valenciana recibió un total de 704.494 turistas internacionales, lo que supone un incremento del 5,63 % respecto al mismo mes del año anterior.

Respecto al gasto turístico, en el mes de diciembre los visitantes internacionales desembolsaron 923 millones de euros, un 8,77 % más con respecto al mismo mes del año anterior y el mejor registro histórico para un mes de diciembre. El gasto medio por turista se sitúa en 1.310 euros, un 2,97 % más interanual; y el gasto medio diario alcanza los 125 euros, un 12,23 % más que en diciembre de 2024.