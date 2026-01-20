La Comunitat Valenciana acude a Fitur con un stand tecnológico y una agenda de presentaciones adaptada al luto oficial

Render del stand de la Comunitat Valenciana para Fitur - GVA

La Comunitat Valenciana llegará este miércoles a la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero, con un stand de 3.285 metros cuadrados que apuesta por las nuevas tecnologías y que acogerá un amplia programación de presentaciones de sus distintos destinos y propuestas.

La feria este año ha quedado marcada por el luto oficial declarado por el Gobierno central y también por la Generalitat tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Así, según han explicado desde la Generalitat, se eliminan actos de carácter político como el tradicional paseo inaugural por el stand de las autoridades y se han cancelado también actos de carácter festivo fuera de la feria, como una presentación gastronómica que había programada para la noche del miércoles.

En principio, se mantendrán las demás presentaciones sobre propuestas de los destinos de la Comunitat Valenciana. El acto central del Día de la Comunitat Valenciana tendrá lugar a las 11 horas de esta primera jornada en la Plaza Central del stand (Pabellón 7 Stand 7B05), y está previsto que cuente con la presencia del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano.

Desde la Generalitat han apuntado que este acto central será "breve" y de carácter "técnico". Se presentarán el balance turístico de la Comunitat Valenciana y las nuevas acciones de 2026, además de una nueva campaña de publicidad. El Consell también prevé reuniones y otro tipo de actos como la firma de un convenio con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además, durante este miércoles la Plaza Central también acogerá presentaciones sobre los resultados y la situación del sector turístico. Igualmente, se darán a conocer propuestas llegadas desde Cullera, Gandia (Valencia), La Nucia, Alicante, Benidorm, Pinoso (Alicante) y Castellón.

A lo largo de estos cinco días, municipios de toda la geografía valenciana pasarán por el stand para presentar diferentes eventos y propuestas, desde la mirada cinematográfica de Peñíscola (Castellón) hasta el Año Jubilar por el 750 Aniversario del Patronazgo de San Jorge en Alcoi (Alicante), pasando por la IX etapa de la Vuelta Ciclista en la Costa Blanca y el vino de Requena (Valencia), entre otros. Paralelamente a las presentaciones públicas, y como es habitual, el stand también será lugar de reuniones de trabajo.

350 EMPRESAS COEXPOSITORAS

El pabellón acoge todas las marcas turísticas de la Comunitat Valenciana, que son Castellón, València Turisme, Costa Blanca, València, Alicante, Elche y Benidorm, y a más de 350 empresas coexpositoras.

Su distribución incluye una gran plaza central, tres salas de presentaciones, un espacio de showcooking, zonas de reuniones y áreas específicas para prensa y retransmisiones.

Además del stand principal, la Comunitat Valenciana dispone por primera vez de un espacio propio en FITUR Travel Technology, destinado a empresas valencianas especializadas en soluciones tecnológicas para el sector turístico, y mantiene su presencia en FITUR LGTBQ+, FITUR Sports y FITUR Screen, reforzando la diversidad y especialización de su oferta.

TECNOLOGÍA

Una de las principales novedades del stand de la Comunitat Valenciana de este año es que integra una plataforma digital propia que conecta el espacio físico con el entorno digital. A través de pulseras inteligentes y una web-app, visitantes, profesionales y coexpositores podrán interactuar en tiempo real, acceder a contenidos promocionales, concertar reuniones e intercambiar contactos.

Las pantallas del pabellón mostrarán datos y contenidos en directo, como el pulso del pabellón, rankings de afluencia y emociones, imágenes en tiempo real desde la Comunitat Valenciana, la actividad de networking o un mural social con publicaciones etiquetadas con el hashtag #ActitudMediterránea. Además, habrá una "pantalla de inteligencia turística" de gran formato que mostrará la realidad del sector.

Otra de las novedades de este año es la colaboración de la Generalitat con empresas punteras del sector del mueble como Andreu World, Point y Actiu que han cedido mobiliario de diseño para el estand.

El acceso al stand se realiza a través de un pasillo inmersivo que aísla del ruido de la feria y sumerge al visitante en la esencia mediterránea mediante imágenes, aromas y vegetación autóctona.

El espacio combina una estética mediterránea basada en tonos blancos, persianas azules y pavimento color arena para recrear la sensación de ventanas abiertas al mar. A través de grandes pantallas y elementos sensoriales, el pabellón muestra paisajes, tradiciones, gastronomía y estilos de vida que definen la identidad turística de la Comunitat Valenciana bajo el lema 'Actitud Mediterránea'.