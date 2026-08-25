La Comunitat Valenciana alcanza los 85 municipios turísticos reconocidos

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VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana cuenta actualmente con 24 Municipios Turísticos de Excelencia, 21 de Relevancia y 40 de Singularidad La Comunitat Valenciana cuenta actualmente con 85 municipios turísticos reconocidos, tras las últimas incorporaciones registradas en 2026 y la actualización de categorías realizada este año por la Generalitat.

Este distintivo, regulado por el Decreto 5/2020, acredita que los municipios cumplen con los criterios y obligaciones establecidos en el Estatuto del Municipio Turístico. Además, les permite acceder a financiación extraordinaria gestionada por Turisme Comunitat Valenciana, destinada a reforzar los servicios y recursos que requieren debido al volumen de turistas que reciben, tal como ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

Del total de municipios turísticos reconocidos en la Comunitat Valenciana, 24 corresponden a la categoría de Excelencia, 21 a la de Relevancia y 40 a la de Singularidad.

En concreto, Mutxamel, en la provincia de Alicante, y Bellreguard y Castielfabib, en la provincia de Valencia, han sido las últimas localidades en obtener el reconocimiento como Municipios Turísticos, en la categoría de Singularidad, según resoluciones firmadas por la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano.

Asimismo, Alcoi ha elevado este año su categoría y ha pasado de municipio turístico de Relevancia a municipio turístico de Excelencia, consolidando así su evolución en el cumplimiento de los criterios y obligaciones establecidos por la normativa.

Para obtener esta distinción, los municipios deben acreditar, entre otros, el cumplimiento de requisitos específicos relacionados con la población turística, la oferta de alojamiento, la existencia de recursos turísticos y el peso del turismo en su economía local. En función de los criterios y obligaciones, los municipios pueden ser reconocidos en tres categorías: Singularidad, Relevancia o Excelencia.