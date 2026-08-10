La Comunitat Valenciana cerrará todos sus parques naturales en el eclipse y pide que no se transite por zonas forestales

Imagen de archivo del eclipse - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

CASTELLÓ, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana cerrará definitivamente todos sus parques naturales el día del eclipse del próximo 12 de agosto, según ha anunciado este lunes el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, quien ha estado presente, junto con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en una reunión de seguimiento sobre este fenómeno que se podrá ver en toda la Comunitat Valenciana pero, especialmente, en la provincia de Castellón.

En una reunión anterior se acordó el cierre de tres parques naturales de la provincia de Alicante pero finalmente se ha optado por el cierre de todos los de la Comunitat Valenciana "para poder disponer de todos los servicios esenciales de extinción de incendios", en caso de que se declare alguno como el último de Tírig, según ha señalado Valderrama, quien ha alertado de que este lunes se esperan tormentas, algunas de ellas pueden ser secas, y pueden generar rayos que pueden afectar a cualquier municipio.

Asimismo, se recomienda a todos los ayuntamientos con algún paisaje protegido que se cierre los accesos y solamente se permite acceder a aquellas personas que tengan alguna reserva de algún hotel, alguna masía "y puedan estar bien localizados y en cualquier momento ante una emergencia podamos tener localizadas a toda la gente".

Del mismo modo, ha solicitado a la ciudadanía que no se transite por cualquier zona forestal. "Es muy importante transmitir este mensaje a la ciudadanía: que no vayan a ninguna zona forestal, porque no podríamos tener localizadas a todas las personas, y menos en la provincia de Castellón, en las zonas que han sido calcinadas" en los recientes incendios.

Como ejemplo, ha señalado que en la localidad de Aras de los Olmos --considerado un lugar perfecto para disfrutar del eclipse-- este domingo se declaró un pequeño incendio ya extinguido por la lluvia y la atención rápida de los servicios esenciales.

Delegación del Gobierno pondrá en marcha un operativo de Policía y de Guardia Civil para trabajar en apoyo a la emergencia de más de 2.500 efectivos, especialmente en la provincia de Castellón y de Valencia, "que van a trabajar fundamentalmente en todas las labores que tienen que ver de control de carreteras, de la movilidad". "El reto de la movilidad en el día 12 va a ser un reto muy importante", ha advertido la delegada.

En este sentido, Valderrama ha insistido en la importancia de que los ciudadanos no transiten "por el área forestal y menos por las zonas incendiadas, porque en cualquier momento se puede producir un brote o algo que esté humedeando y se produzca alguna llama y pueda afectar a la ciudadanía".

Asimismo, ha pedido a los centros excursionistas que estén planificando alguna visita a una zona forestal que no la realicen. "Vamos a poner todos los medios disponibles para evitar el acceso tanto a los parques naturales como a los paisajes protegidos o a otras zonas forestales", ha expuesto y ha hecho "un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas".

En esta línea, ha indicado que el eclipse "también se puede visualizar desde otros puntos" y ha recomendado los nueve puntos oficiales de observación, que es donde "tenemos preparado un dispositivo amplio de asistencia ante cualquier emergencia que se pueda producir".

COLAS DE DOS HORAS

El conseller ha aconsejado utilizar las gafas homologadas para ver el eclipse; llevar suficiente hidratación dada que las previsiones meteorológicas son aproximadamente de 33 grados en la zona litoral y más en el interior por lo que se debe preparar "muy bien el viaje", con el avituallamiento y bebidas necesarias.

Así, ha subrayado que uno de los problemas también que se puede producir es la salida también o la llegada a los puntos de observación donde ha alertado de colas "de más de dos horas de retraso". "Si ocurre esto, mucha paciencia, mucha calma, está todo el dispositivo preparado", ha recalcado.

Por su parte, Bernabé ha recordado que el miércoles 12 se elevará el nivel operativo de emergencias en la Comunitat Valenciana al 2 por lo que el Gobierno de España y todos sus organismos estarán "a disposición de la dirección del Plan de Emergencias de la Comunitat Valenciana para colaborar y contribuir en todos y cada uno de los eventos y situaciones que se puedan producir durante todo el día del eclipse".

"Es un hecho histórico en el que vamos a tener la oportunidad de poder ver ese eclipse total, pero también es un hecho que estamos en el mes de agosto, en una situación de riesgo extremo ante incendios, donde tenemos incendios activos en esta Comunitat y en esta provincia --en referencia a Castellón-- y por lo tanto cabe más todavía extremar las medidas de precaución, de prevención por el riesgo que tenemos tan elevado de incendios", ha expuesto.

En esta línea, ha pedido a todas aquellas personas que se vayan a desplazar para ver el eclipse "que planifiquen bien su viaje, con mucha antelación, que se informen por los canales oficiales de la DGT de los puntos conflictivos en las carreteras de la Comunitat Valenciana que tengan una previsión de viaje también de posibles colapsos en las carreteras" y a toda la ciudadanía "que extreme las precauciones y que cumpla con las recomendaciones y las prohibiciones" acordadas.

Así, ha resaltado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "también estarán pendientes" de las entradas a los accesos y los paisajes protegidos --a los que se prohíbe el acceso-- "para poder garantizar la seguridad de todas las personas".