La Comunitat Valenciana cubre las 1.189 plazas ofrecidas para MIR, un 7% más que las disponibles en 2025

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VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La totalidad de las 1.189 plazas de formación especializada ofertadas por la Conselleria de Sanidad han sido elegidas por los futuros residentes para formarse en los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana.

De esta manera, se han adjudicado las 667 plazas ofertadas de la provincia de Valencia, las 396 de la Alicante y las 126 plazas de la provincia de Castellón, un 7 por ciento más que las ofrecidas el año anterior, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La Comunitat Valenciana, junto con Madrid y Canarias, son las únicas comunidades autónomas que han cubierto todas sus plazas para especialistas, incluidas las de Medicina de Familia y Comunitaria.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha celebrado "el interés de los futuros especialistas por los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana, lo que supone un motivo de satisfacción para todo el sistema de salud público valenciano".

Desde el pasado 23 de abril, se está llevando a cabo el proceso de adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada en los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas para los estudiantes de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, Química, Biología y Física, un proceso que finalizará este miércoles, 27 de mayo.

El conseller ha destacado que los futuros residentes representan "una pieza clave en el sistema sanitario y son el futuro de nuestra sanidad, por lo que hay que ofrecerles las mejores oportunidades".

En este año son 1.189 las plazas de distintas especialidades las que pueden escoger los estudiantes para llevar a cabo su periodo de formación en los centros sanitarios y hospitales de la Comunitat Valenciana, frente a 1.115 del curso pasado.

Marciano Gómez ha resaltado el "importante esfuerzo" por parte de la Conselleria de Sanidad para impulsar la formación de los futuros profesionales del ámbito sanitario. Desde el año pasado todos los hospitales de la Comunitat Valenciana cuentan con la acreditación de universitarios, por lo que se encuentran a disposición del alumnado para que realicen sus prácticas formativas.

"OPORTUNIDAD REAL"

A este respecto, el conseller de Sanidad ha apuntado que en la Comunitat Valenciana "se abre una oportunidad real e inmediata a los residentes para que puedan trabajar en las plazas vacantes de nuestro sistema, de hecho, en la promoción del año pasado siete de cada diez residentes que hicieron su especialidad en la sanidad pública valenciana eligieron quedarse en ella".

Asimismo, Gómez ha afirmado que se va a introducir el concurso de méritos como proceso de selección en futuras ofertas públicas de empleo para evitar otra prueba teórica a quienes ya se han examinado y formado de MIR, EIR, etc.