La Comunitat Valenciana gana 12.374 afiliados a la Seguridad Social en junio y alcanza los 2,3 millones de cotizantes

Archivo - Unos obreros trabajan en un parque infantil (archivo) - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado en el mes de junio 2.306.483 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone 12.374 cotizantes más que en el mes anterior, con un aumento del 0,54%, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, se ha contabilizado un incremento de 86.052 afiliados, un 3,88% más que en junio de 2025.

En el Régimen General, se han registrado 1.900.857 afiliados, de los cuales 38.225 pertenecen al Sector Agrario y 31.384 al Sector del Hogar. Por su parte, los autónomos han alcanzado la cifra de 397.549.

La provincia de Alicante lidera el incremento mensual en la Comunitat Valenciana, con 11.232 afiliados más (1,41%) que en el mes pasado, hasta los 805.966, seguida de Castellón, que tras ganar 2.341 (0,88%), llega a las 268.399 personas afiliadas.

Por su parte, Valencia ha cerrado el mes con 1.232.118 cotizantes, tras registrar un descenso de 1.199 afiliados (-0,10%).

ERTE

En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo, la Comunitat Valenciana ha cerrado junio con 1.917 trabajadores en ERTE, repartidos en 350 empresas, lo que supone en torno a una quinta parte de los 9.100 trabajadores en esta situación en toda España.

De ellos, 871 estaban acogidos a expedientes por fuerza mayor --categoría en la que se incluyen los ERTE derivados de la dana de octubre de 2024--, con una fuerte concentración en la provincia de Valencia, que suma 746 trabajadores, frente a los 120 de Castellón y los 5 de Alicante.

Otros 860 trabajadores estaban acogidos a expedientes ETOP (causas económicas, técnicas, organizativas o de producción), en 157 empresas. Por provincias, Valencia concentra 377 trabajadores en esta modalidad, seguida de Alicante, con 287, y Castellón, con 196.

Asimismo, hay 186 trabajadores acogidos al Mecanismo RED específico para el sector de automoción en la provincia de Valencia, que representan a la totalidad de empleados acogidos a este expediente en toda España.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la Seguridad Social ha roto en junio la barrera de los 22,4 millones de ocupados tras ganar una media de 128.533 cotizantes respecto al mes anterior (+0,6%), impulsada especialmente por el comercio y la hostelería, que sumaron más de 76.000 nuevos ocupados por la campaña de verano, así como por la afiliación de extranjeros, que creció en 86.630 cotizantes tras el proceso de regularización, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El aumento del empleo durante el mes pasado es el tercer mayor incremento en un mes de junio de toda la historia, tras el de junio de 2021 y junio de 2005, y sitúa el número de afiliados medios en 22.466.339 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,5 millones de personas desde el día 15 al 19 de junio, alcanzándose un máximo de 22.566.248 ocupados el día 18.

En el último año, de junio de 2025 a junio de 2026, la Seguridad Social ha ganado 605.244 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,77%, la tasa más alta desde mayo de 2023. Y en el primer semestre del año, la afiliación acumula un aumento histórico de 621.925 ocupados.

El Ministerio ha destacado que España ha aportado el 54,5% del empleo creado en la Unión Europea en el primer trimestre del año. Desde 2018, el número de trabajadores ha crecido un 13,8% en España, mientras que en Francia lo ha hecho un 6,6%, en Italia, un 4,7% y en Alemania, un 2,1%. La media en los países de la UE es del 5,2%, subraya Seguridad Social.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes ha registrado una subida mensual de 92.531 afiliados (+0,4%), lo que llevó al sistema a un nuevo máximo de 22.208.553 cotizantes. Con el repunte mensual de junio, la serie desestacionalizada acumula 65 meses consecutivos de alzas.

"España prolonga de esta manera el intenso dinamismo de su mercado laboral, que se comporta de manera más favorable que el de las principales economías europeas. Desde la puesta en marcha de la reforma laboral, en España hay 2,6 millones de ocupados más y la temporalidad ha caído al 12,3%, frente al 31,5% que suponía en junio de 2018", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La titular de Seguridad Social ha resaltado además los niveles récord de jóvenes y de mujeres afiliadas, de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros. "Esto se traduce en que España sigue a la cabeza en creación de empleo entre las principales economías de nuestro entorno. Desde junio de 2018, hay más de 3,4 millones de afiliados más", ha añadido Saiz.