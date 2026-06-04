La Comunitat Valenciana guarda minutos de silencio en recuerdo de Patricia, asesinada por su pareja en Callosa de Segura

Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana por el asesinato machista de Callosa de Segura (Alicante) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Instituciones y entidades de toda la Comunitat Valenciana han guardado este jueves minutos de silencio en señal de condena y repulsa por el asesinato machista de Patricia, de 48 años, perpetrado el pasado martes en Callosa de Segura (Alicante) presuntamente a manos de su pareja, un hombre al que detuvo la Guardia Civil.

Después de que el Ministerio de Igualdad haya confirmado el caso ocurrido en este municipio alicantino, el número de mujeres asesinadas en España este año por violencia de género ha ascendido a 23, cuatro de ellas en la Comunitat, y a 1.364 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha presidido un minuto de silencio en señal de condena por el asesinato y ha trasladado su "apoyo y solidaridad a la familia y amistades de la víctima", al tiempo que ha condenado "con toda rotundidad la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo".

Bernabé ha hecho "un llamamiento a la sociedad, a todos los responsables públicos para luchar contra la violencia machista". "Esto es una lucha de todas y de todos. Es una lucha imprescindible", ha apuntado.

Asimismo, la delegada ha insistido en que esa violencia "hay que nombrarla y hay que combatirla" y ha añadido que "nunca la solución será pedir que se derogue la Ley contra la Violencia de Género como ha hecho Vox en el Senado, un partido que es el socio de los gobiernos del Partido Popular en las diferentes comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana", ha indicado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Esa postura a la que se ha referido Bernabé es, según ha manifestado, "el mayor ataque a la lucha de los miles de profesionales que cada día dedican todo su esfuerzo y toda su profesionalidad a proteger a las más de 120.000 mujeres que están en el sistema VioGén en este país".

Al acto que ha tenido lugar a las puertas de la Delegación del Gobierno han asistido también, entre otros, el jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, y el general jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, José Antonio Fernández de Luz.

VALÈNCIA

En la capital valenciana, el Ayuntamiento de València ha mostrado igualmente su "condena al último caso de violencia de género ocurrido en Callosa de Segura". La corporación se ha reunido en la puerta principal de la casa consistorial para guardar un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada.

Tras este gesto, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha indicado que el consistorio "manifiesta su rechazo y su dolor siempre que hay una víctima de violencia de género". "Estamos absolutamente en contra de esta lacra social y pelearemos con toda nuestra fuerza para que no haya ni una sola víctima más de violencia sobre la mujer", ha afirmado.

Catalá también ha subrayado que "en el ámbito de las competencia municipales siempre está muy presente esta cuestión que requiere de prevención, de medios, de educación y de mecanismos de protección" y ha aseverado que el Ayuntamiento, "dentro de la acción del gobierno local, trabaja en todas las vías posibles para erradicar la violencia de género".

En un comunicado, el consistorio de la capital valenciana ha precisado que la Concejalía de Igualdad "presta atención a las víctimas de violencia de género a través del Espai Dones i Igualtat".

ALICANTE

Por su parte, en la provincia de Alicante, donde está el municipio en el que se perpetró el asesinato, también se han sucedido minutos de silencio en distintas instituciones y entidades en señal de repulsa por lo ocurrido.

Así, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha mostrado su "absoluta condena" por "este crimen machista" y ha trasladado "apoyo", "respeto" y "cariño a la familia, a los amigos y también a todo el pueblo" de Callosa de Segura.

"Tuve la oportunidad el otro día de estar allí con ellos y ver cómo los vecinos estaban sufriendo y el pueblo estaba totalmente conmocionado", ha resaltado, en relación con lo ocurrido en esta localidad de la Vega Baja, comarca que está "conmocionada".

Pineda ha abundado en que la violencia de género constituye "un problema estructural, que hay que mencionarlo, hay que hacerlo visible", y cree que "no hay que hacer ningún uso partidista" ni "hacer ruido político" al respecto.

"Y ahí está el Gobierno de España poniendo todos los recursos necesarios para la prevención, para la protección, para aumentar en igualdad, también para concienciación social", ha afirmado.

Según el subdelegado, "este problema solamente se puede abordar desde la unión", la "responsabilidad" y el "trabajo de todas las instituciones con la sociedad civil para que esto realmente se minimice".

CASTELLÓN

En la provincia de Castellón también ha habido actos de repulsa por el crimen machista. En este sentido, la Diputación ha guardado un minuto de silencio este jueves ante las puertas de la institución provincial.

La acción se ha realizado "como muestra de apoyo y solidaridad a la familia y seres queridos de la víctima". Asimismo, se ha guardado un minuto de silencio en la puerta principal de los distintos centros de trabajo de la Diputación, ha indicado esta administración en un comunicado.

016

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del correo 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

También recuerda que, en una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.