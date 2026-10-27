La Comunitat Valenciana promociona su oferta cultural y gastronómica en Canadá con un 'fam trip'

Turisme promociona en el mercado canadiense la oferta cultural y gastronómica de la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha organizado, junto con Visit València y los municipios de Dénia, Chulilla, Requena, la Vall d'Uixó y Sagunto, un viaje de familiarización dirigido a nueve agentes de viajes de Canadá para dar a conocer la diversidad de la oferta turística de la Comunitat Valenciana.

El 'fam trip', que se desarrolla hasta el 1 de noviembre, ha sido propuesto por Turespaña a través de la Oficina Española de Turismo (OET) de Toronto. El recorrido combina patrimonio cultural, enclaves naturales, propuestas urbanas contemporáneas y experiencias gastronómicas de prestigio internacional.

El programa ha comenzado en la ciudad de València, con visitas al centro histórico, la Ciutat de les Arts i les Ciències, el Oceanogràfic, el parque natural de l'Albufera, la Marina y el Cabanyal. La agenda incluye también una jornada en Dénia, Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco, con experiencias vinculadas a la pesca, la costa y la cocina local, detalla la Generalitat en un comunicado.

El itinerario se completa con la ruta de los puentes colgantes de Chulilla; el casco histórico, las cuevas y una bodega de Requena; la navegación por las 'Coves de Sant Josep', en la Vall d'Uixó; y una visita al patrimonio histórico de Sagunto.

CRUCEROS Y TURISMO DE LUJO

El grupo está integrado por nueve agentes especializados en los segmentos de ocio, viajes en grupo, viajes de empresa, cruceros y turismo de lujo. La mayoría está vinculada a consorcios norteamericanos como Virtuoso, Travelsavers, Travel Leaders Network, Signature y Expedia, y cuenta con experiencia en ámbitos como turismo activo, gastronomía, cultura, historia y patrimonio.

Los participantes proceden del grupo CG Journeys/YYZ Travel/Canadian Gateway. Canadian Gateway actúa como consolidador aéreo con acuerdos con las compañías, mientras que CG Journeys está especializado en circuitos por Europa, Asia y Oriente Medio. El grupo desarrolla además acciones de márketing en colaboración con aerolíneas, organismos de promoción turística, hoteles y proveedores locales.

Canadá ocupó en 2025 el puesto 22 entre los principales mercados extranjeros emisores hacia la Comunitat Valenciana, con un total de 41.121 turistas.