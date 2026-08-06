La Comunitat Valenciana registra el mayor aumento de población de España y se sitúa en 5,5 millones de residentes

Archivo - Numerosas personas toman el sol y se bañan en la playa de Poniente, a 11 de marzo de 2023, en Benidorm, Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población residente en la Comunitat Valenciana se situó en 5.574.948 personas a 1 de julio de 2026, lo que supone 0,43 % más que al cierre del primer trimestre, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este avance trimestral es el mayor registrado entre todas las comunidades y ciudades autónomas, por delante de Islas Baleares (0,36%) y Principado de Asturias (0,29%).

En comparación con un año antes, la Comunitat ha ganado 96.874 habitantes, al pasar de 5.478.074 residentes a 1 de julio de 2025 a los actuales 5.574.948, lo que supone un crecimiento interanual del entorno del 1,8%, claramente por encima del 0,90% estimado para el conjunto de España.

Del total de residentes en la Comunitat, 4.115.515 han nacido en España y 1.459.433 en el extranjero. La población nacida fuera del país es la que sostiene el aumento, con 22.966 residentes más que hace tres meses (frente a 816 personas más nacidas en España), en línea con la dinámica estatal, donde el INE atribuye el crecimiento al incremento de personas nacidas en el extranjero y de residentes de nacionalidad extranjera.

Por nacionalidad, 4.401.133 habitantes tienen nacionalidad española y 1.173.815 nacionalidad extranjera. La población de nacionalidad española apenas varía en el trimestre (4.396.439 residentes a 1 de abril), mientras que la de nacionalidad extranjera aumenta en casi 19.100 personas (desde 1.154.727), consolidando la tendencia al alza iniciada en 2025.

En términos de sexo, la Comunitat Valenciana cuenta con 2.751.166 hombres y 2.823.782 mujeres. Entre los hombres, la población total crece en unas 13.000 personas en el trimestre y se sitúa en 2.751.166, mientras que entre las mujeres aumenta en algo más de 10.700, hasta 2.823.782 residentes. Tanto en hombres como en mujeres el avance se concentra en quienes han nacido en el extranjero, cuyo número viene creciendo de forma sostenida desde la primavera de 2025.

En el conjunto nacional, la población residente en España ha aumentado en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año hasta situarse en un total de 49.801.559 habitantes a 1 de julio, lo que representa el valor máximo de la serie histórica, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero.

De este modo, el crecimiento poblacional estimado en términos anuales fue de 444.205 personas, según refleja la Estadística Continua de Población que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogida por Europa Press.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 10.291.807 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543, mientras que la población de nacionalidad española creció en 16.981.

En cuanto al número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un crecimiento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026, según la estadística recogida por Europa Press.