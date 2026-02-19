La Comunitat Valenciana registra un superávit comercial de 244 millones en 2025 y 37.541 millones en exportaciones

Archivo - Terminal de contenedores de Valenciaport - APV - Archivo

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado en 2025 un superávit comercial de 244,8 millones de euros, un 83,4 por ciento menos que el año anterior, y unas exportaciones por valor de 37.541,4 millones, un 1,5% más que en 2024, según el informe mensual de la Dirección Territorial de Comercio de la Comunitat Valenciana.

Las importaciones se han situado en 37.296,6 millones de euros y han aumentado un 5,1%. La tasa de cobertura se ha situado en el 100,7%, por encima de la media nacional, en un contexto en el que España ha cerrado el año con unas ventas al exterior de 387.091,6 millones (+0,7%) y compras por 444.146,4 millones (+4,6%), lo que arroja un déficit de 57.054,7 millones y una cobertura del 87,2.

En 2025, la Comunitat ha concentrado el 9,7% de las exportaciones españolas y el 8,4% de las importaciones. Por provincias, Valencia ha exportado 21.146,3 millones (+2,0%) e importado 24.966,6 millones (+5,0%), con un déficit de 3.820,2 millones.

Castellón ha vendido al exterior 9.029,5 millones (-2,6%) y comprado 6.140,7 millones (+3,3%), lo que arroja un superávit de 2.888,7 millones, y Alicante ha alcanzado unas exportaciones de 7.365,6 millones (+5,4%) y unas importaciones de 6.189,3 millones (+7,0%), con un saldo positivo de 1.176,3 millones.

En diciembre, las exportaciones de la Comunitat Valenciana se han situado en 3.236,1 millones de euros, un 0,6% más que en el mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones han ascendido a 2.990,4 millones, un 2,8% más interanual, de forma que el mes se ha cerrado con un superávit de 245,6 millones y una tasa de cobertura del 108,2%.

ANÁLISIS SECTORIAL

Como es habitual, el sector de la alimentación, bebidas y tabaco ha liderado las ventas exteriores valencianas en el conjunto de 2025, con 9.600,7 millones de euros, el 25,6% del total y un incremento del 8,5% respecto al año anterior.

Dentro de este capítulo destacan las frutas, hortalizas y legumbres, con 6.326,5 millones (+6,2%) y un saldo de 4.229,8 millones, y, en particular, los cítricos, con 2.589,8 millones (+3,2%) y un superávit de 2.479,3 millones.

El sector del automóvil ha cerrado el año con exportaciones por 4.223,9 millones, el 11,3% del total y una caída del 12,6%, lastrado principalmente por los componentes (-31,9%), mientras que las ventas de automóviles y motos han sumado 3.488,1 millones, un 7,0% menos.

También han bajado las exportaciones de las semimanufacturas no químicas, con 5.375,5 millones de euros exportados, el 14,3% del total. Los productos cerámicos y similares han alcanzado 3.485,7 millones en exportaciones (-0,8%) y han registrado un superávit de 3.301,5 millones.

Los productos químicos han acumulado 5.063,8 millones en exportaciones en 2025, el 13,5% del total y un aumento del 1,7%. Los bienes de equipo han alcanzado 5.883,3 millones de euros exportados en 2025, el 15,7% del total, lo que supone un incremento del 6,8% interanual, aunque mantienen un déficit de 1.748,3 millones frente a unas importaciones de 7.631,6 millones que se concentran en maquinaria para la industria y material de transporte.

Las manufacturas de consumo han alcanzado 3.501,9 millones de euros en exportaciones (+1,6%), el 9,3% del total, con especial peso de los textiles (1.099,1 millones, +5,0%) y el calzado (1.136,8 millones, -0,6%), aunque el capítulo presenta un déficit de 939,2 millones por unas importaciones de 4.441,1 millones. Los bienes de consumo duradero han sumado 852,8 millones exportados (-1,9%) frente a 1.939,2 millones importados (+5,9%).

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

En cuanto a la distribución geográfica, Europa ha concentrado el 70,5% de las exportaciones valencianas en 2025, con 26.479,4 millones de euros y un crecimiento del 1,1%, frente a unas importaciones de 18.665,2 millones (+1,8%), lo que deja un superávit de 7.814,2 millones.

La Unión Europea ha aglutinado 22.098,8 millones exportados (+2,7%) y 15.428,5 millones importados (+1,1%), mientras que la zona euro ha sumado 19.307,3 millones en ventas al exterior (+3,4%) y 12.899,6 millones en compras (+1,9%).

Dentro de la zona euro, los principales socios comerciales han sido Francia, con 4.721,6 millones de exportaciones (+2,6%) y un superávit de 2.116,1 millones; Alemania, con 4.159,3 millones (+8,8%) y un saldo positivo de 1.570,6 millones; Italia, con 2.999,1 millones (-7,4%) y un superávit de 549,4 millones, y Portugal, con 2.462,6 millones (+7,4%) y un saldo de 1.178,5 millones.

América ha sumado 4.759,6 millones de euros en exportaciones en 2025, un 8,7% menos, frente a unas importaciones de 4.501,9 millones, que han crecido un 12,0%, de forma que la Comunitat mantiene un superávit de 257,7 millones gracias al saldo positivo con América del Norte (2.858,3 millones exportados y 2.180,2 millones importados) y América Latina (1.844 millones exportados y 1.733,5 millones importados).

Asia es el principal origen de déficit comercial valenciano, con 3.009,5 millones exportados (+10,8%) frente a 11.430,6 millones importados (+8,7%), lo que supone un saldo negativo de 8.421,1 millones, concentrado en países como China, que ha recibido 683,9 millones en exportaciones pero ha suministrado bienes por 6.517 millones.

África ha registrado 2.550,2 millones de exportaciones (+15,3%) y 2.599,8 millones de importaciones (+2,9%), con un ligero déficit de 49,7 millones, mientras que Oceanía ha anotado 369 millones exportados (+0,7%) y 98,7 millones importados (-8,0%), con un superávit de 270,3 millones.

LA GENERALITAT, OPTIMISTA ANTE EL ESCENARIO COMERCIAL

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, se ha mostrado optimista ante el comportamiento de los distintos sectores exportadores "tras un año de vaivenes y con un escenario muy complejo a nivel internacional".

"En la Conselleria de Industria somos conscientes de la gran apuesta de las empresas valencianas y de las dificultades a las que se enfrentan en este proceso y por ello seguimos diseñando actuaciones y adaptando las ya existentes para apoyar al máximo a las empresas", ha indicado en un comunicado.