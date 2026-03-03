La Comunitat Valenciana vive el tercer febrero más cálido desde 1950 debido a los temporales de viento

Archivo - Efectos del temporal por viento. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha vivido el tercer febrero más cálido desde, al menos, 1950, tras el de 1990 y 2020. Esto se ha debido, principalmente, a los continuos temporales de viento de poniente, que condujeron masas de aire templadas en origen, incluso en algún caso de origen tropical, y que, por diversos procesos, llegan a la Comunitat calentadas y secas al litoral.

En concreto, este segundo mes del año, que ha sido "muy cálido", ha tenido un déficit de precipitación del 47 por ciento en la Comunitat Valenciana. La temperatura media --11,8 grados centígrados-- ha sido 2,9 °C superior a la de la climatología de referencia (8,9) y la precipitación acumulada ha sido 17,7 l/m2, que es un 47% inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (33,3 l/m2), tal como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El mes ha sido deficitario en las tres provincias, especialmente en Castellón, donde el déficit medio provincial es del 72%, en Alicante ha sido del 52 % en Alicante y en Valencia del 30%.

Tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas han tenido un carácter muy cálido, con una media 3,2 °C y 2,8 superiores al promedio normal, respectivamente.

La causa de esta "gran anomalía" es debida a los continuos temporales de viento de poniente, que condujeron masas de aire templadas en origen, incluso en algún caso de origen tropical, y que, por diversos procesos, llegan a nuestro territorio recalentadas y secas al litoral. Durante las tres primeras semanas del mes se llegaron a nombrar hasta cinco borrascas de gran impacto: Leonardo, Marta, Nils, Oriana y Pedro.

El día de viento más intenso fue el 14, cuando se activó el aviso rojo en la provincia de Castellón por rachas superiores a 130-140 kilómetros por hora.

Dicho esto, el día 11 fue el día de invierno más cálido en el promedio de la Comunitat Valenciana desde, al menos, 1950. En los observatorios de las tres capitales la temperatura mínima de ese día fue la más alta en un mes de febrero desde que hay registros. La mínima del día 11 en el observatorio de Castelló de la Plana - Almassora fue de 19,5 °C, en València 19,1 y en Alicante, 18,5.

Con respecto al valor normal en cada punto, el mes se califica como seco o muy seco en el 58% del territorio, que se corresponde prácticamente con toda la provincia de Castellón, litoral y prelitoral de Valencia y norte de Alicante.

DÉFICIT PLUVIOMÉTRICO

En el otro extremo, el mes fue húmedo o muy húmedo en una cuarta parte del territorio, que se corresponde con zonas del interior de Valencia y sur de Alicante, incluso fue extremadamente húmedo en la zona occidental del Rincón de Ademuz, donde se acumularon más de 100 l/m2.

El déficit pluviométrico de febrero y el carácter muy cálido se explican por la situación sinóptica media, en la que la clave ha sido la "anómala presencia casi permanente" de bajas presiones asociadas al chorro polar muy bajas en latitud, al sur de las Islas Británicas, y altas presiones al oeste de Canarias y, sobre todo, en Groenlandia, lo que ha dado lugar a la continua circulación de frentes y de temporales de viento de poniente durante las tres primeras semanas del mes.

Las precipitaciones se acumularon durante las dos primeras semanas del mes, en general con intensidad débil a moderada y afectando, sobre todo, al interior de Valencia. Los acumulados más altos se han registrado en el interior de Valencia, con 66 l/m2 en Ademuz, 57,2 en Utiel y 57 en Aras de los Olmos. En el otro extremo, en observatorios del litoral de Castellón y del Camp de Morvedre el total mensual es inferior a 3 l/m2: Castelló de la Plana - Almassora, 1,4; Quartell, 1,8; Alcalà de Xivert, 2,3; Moncofa, 2,3.