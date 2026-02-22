Los concejales socialistas de Almussafes cargan contra el PSPV por "no respetar" la presunción de inocencia del alcalde

Archivo - El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ediles del PSPV-PSOE del Ayuntamiento de Almussafes (Valencia) han mostrado su "profundo malestar" con la dirección del partido ante la gestión realizada en relación con los acontecimientos que afectan al alcalde de la localidad, Toni González.

En primer lugar, "conocimos por la propia prensa --en contra de lo establecido en el artículo 11 de los órganos internos del partido-- la existencia de una denuncia por acoso contra nuestro compañero". Al hilo, en un comunicado han aseverado que ningún responsable orgánico se puso en contacto con ellos para "informar, contrastar o escuchar" su versión de los hechos, "pese a ser miembros directamente implicados en la vida orgánica y municipal del partido en Almussafes".

"Acto seguido, y sin respetar la presunción de inocencia, se impulsó un juicio mediático que derivó en la exigencia de que nuestro compañero renunciara a sus cargos orgánicos. Esta actuación precipitó un daño irreparable a su imagen pública, así como a la nuestra como concejales, y por extensión a la agrupación local y al propio pueblo de Almussafes", han relatado.

A ello, prosiguen, se sumaron "diversas declaraciones públicas" realizadas por dirigentes del partido, entre ellas, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, y el síndic en Les Corts, José Muñoz, "tanto en prensa como en televisión, posicionándose de manera clara sin disponer de pruebas concluyentes". Estas manifestaciones --indican-- "contribuyeron a deteriorar aún más la reputación del alcalde y del equipo de gobierno municipal. En dichas intervenciones se llegó incluso a insinuar la posibilidad de nuestra expulsión del partido".

Así las cosas, los ediles socialistas agregan que "ni en política ni en las dinámicas internas de un partido vale todo". "Por encima de cualquier cargo público o aspiración personal deben prevalecer los valores de la educación, el respeto y la escucha activa. Para ser un buen representante público, primero hay que ser buena persona y actuar con responsabilidad", han añadido.

Los concejales socialistas de Almussafes han lamentado también que "nadie de la dirección" se puso en contacto con ellos. "La ausencia total de comunicación nos lleva a pensar que no ha existido interés real en esclarecer los hechos, sino en construir un relato basado en testimonios que consideramos falsos --en contra de lo establecido en el artículo 12 de los órganos internos del partido-- con el único objetivo de destruir la vida política, personal y familiar de nuestro compañero", han señalado.

Según han subrayado, "se está contactando a personas cercanas a la presunta víctima para intentar reforzar una versión predeterminada y falsa de los hechos". Por ello, instan al CADE --Canal de Atención de Denuncias Éticas-- y a los órganos competentes a escucharlos, aunque intuyen que "quizá" la información que poseen "no resulte conveniente para quienes han impulsado este proceso".

"También conocemos las razones por las que la denunciante pasó de ser una persona cercana, con la que compartíamos cafés y responsabilidades organizativas, a presentar una denuncia. Sabemos qué dinámicas hay detrás de este caso y cómo se ha construido", han indicado.

Con todo, añaden que "como partido debemos luchar por un feminismo basado en la igualdad de género". Por todo ello, reclaman "respeto, rigor y justicia". "Exigimos que se escuche a todas las partes y que se actúe conforme a los principios democráticos y éticos que deben regir cualquier organización política. Los concejales del PSPV-PSOE de Almussafes seguiremos trabajando junto con nuestro alcalde, Toni González, por nuestro pueblo con la misma dedicación y honestidad de siempre", han zanjado.

DENUNCIAS CRUZADAS

Fuentes cercanas al primer edil han señalado que el propio alcalde de Almussafes ha denunciado a las dos denunciantes ante la Guardia Civil. Toni González anunció a finales de enero de 2026 que presentó una denuncia judicial por injurias y calumnias contra la mujer que a su vez le acusó ante el partido por presunto acoso sexual y laboral, a su juicio, "falsamente".

El primer edil también ha presentado acciones legales contra la segunda denunciante, a quien ha denunciado por injurias y calumnias. Además, también ha denunciado a otra persona cercana a ella por presuntas amenazas, detallan las mismas fuentes.