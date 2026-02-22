La gestora del PSPV de Almussafes ve "improcedentes" las declaraciones de los concejales socialistas de la localidad

Archivo - Imagen de archivo de Rosa Peris - PSPV-PSOE - Archivo

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gestora del PSPV-PSOE de Almussafes (Valencia), designada por la dirección federal del PSOE para ejercer la representación orgánica del partido en la localidad, considera "improcedentes" las declaraciones realizadas por los concejales en relación con el caso de presunto acoso sexual que afecta al alcalde, Toni González, y afea que estas "no" han sido autorizadas por los órganos competentes del partido ni responden a "una posición acordada orgánicamente".

De esta manera lo ha expresado la gestora, en un comunicado, después de que los ediles del PSPV-PSOE del Ayuntamiento de Almussafes hayan mostrado su "profundo malestar" con la dirección del partido ante la gestión realizada en relación con los acontecimientos que afectan al alcalde de la localidad.

En un asunto de esta naturaleza, que se encuentra en tramitación, indica la gestora, corresponde actuar con "máxima prudencia, responsabilidad y respeto, especialmente hacia la persona que ha denunciado los hechos". "La prioridad debe ser preservar la dignidad de la víctima y garantizar que los procedimientos se desarrollen con todas las garantías", ha subrayado.

Asimismo, la gestora también considera "improcedente" el envío de comunicaciones institucionales dirigidas a la ciudadanía en relación con este asunto. "La utilización de canales públicos debe regirse por criterios de neutralidad, responsabilidad y respeto al marco ético y estatutario del partido", ha señalado.

Por otra parte, la comisión gestora recuerda que, en democracia, los cargos públicos "se legitiman y valoran por su trabajo, su coherencia y su compromiso con la ciudadanía y con los valores que defendemos los socialistas, en ningún modo mediante descalificaciones personales".

La gestora, presidida por Rosa Peris, es el órgano designado para "coordinar y canalizar" la posición orgánica del PSPV-PSOE en Almussafes "mientras se sustancia el procedimiento abierto ante los órganos competentes". En este sentido, se recuerda que la Comisión de Ética y Garantías y la Ejecutiva Federal son las instancias responsables de analizar los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades que correspondan conforme a nuestros estatutos.

"El PSPV-PSOE reitera su compromiso con la ejemplaridad pública, la protección de las víctimas y el cumplimiento estricto de sus normas internas. La responsabilidad institucional y el respeto a los procedimientos deben guiar la actuación de todos los cargos públicos y orgánicos", ha sentenciado.