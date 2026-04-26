Una concentración pide de nuevo prisión para Mazón: "Es indignante que alguien que se ríe de todo el mundo siga aforado"

Una concentración vuelve a pedir prisión para Mazón, este domingo en València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una concentración convocada por entidades sociales este domingo en la ciudad de València ha vuelto a reclamar prisión para el 'expresident' de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, por la que murieron 230 personas en la provincia de Valencia, y ha calificado de "indigno y fraudulento" el aforamiento del que disfruta el exdirigente: "Es indignante que un señor que se ríe de todo el mundo continúe aforado".

La convocatoria, celebrada 18 meses después de la tragedia, se ha desarrollado en la tarde de este domingo en la plaza de la Virgen de la capital valenciana bajo el lema 'Mazón a presó' y a la misma se han sumado, como novedad, las asociaciones 7291 Verdad y Justicia y AMAMA Sevilla. En el lugar se ha depositado una corona de flores "en memoria de las víctimas que provocaron las negligencias políticas".

Algunos de los asistentes han mostrado camisetas con los lemas 'No al aforamiento de Mazón' o '20.11, ni oblit ni perdó' (ni olvido ni perdón) y pancartas con las consignas 'Ni de izquierdas ni de derechas. Queremos un gobierno que nos proteja', 'Mazón a prisión. València no te quiere', 'Menos mentiras y más justicia, asesinos' o 'Cuando se miente no solo se esconde la verdad, también la mentira'.

También han desplegado una pancarta bajo el lema 'Ahora todos alzamos la voz por los que ya no pueden' y han coreado proclamas como 'No són morts, són assassinats' (no son muertes, son asesinatos) y 'No a l'aforament, sí a Picassent' (no al aforamiento, sí a Picassent).

La presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA, Rosa Álvarez, en declaraciones a los medios, ha vuelto a reclamar a los dirigentes del PP que pidan el acta de diputado a Carlos Mazón y ha defendido que el aforamiento debe ser "una garantía procesal y no el escudarse detrás de un privilegio que surgió en otro contexto histórico, y no para no acudir a la justicia ordinaria para no declarar por la vida de 230 personas".

"Se cumplen 18 meses desde que nos usurparon a nuestros familiares. No murieron, fueron asesinados, no de manera voluntaria. Es un homicidio, evidentemente imprudente. Quizá asesinados es una palabra demasiado gruesa, pero así nos sentimos", ha agregado.

"EXCUSAS"

Además, ha cargado contra las "excusas" de la Generalitat por los retrasos en el pago de las indemnizaciones a las familias de los fallecidos en la dana, iniciativa que "tardaron 16 meses" en impulsar. "Da igual que lo hayas tramitado y tengas todo el expediente completo que no empiezan a resolver. Es una excusa, porque ellos pueden ir resolviendo mientras tanto, como sucedió con la indemnización por fallecimiento del Gobierno central", ha argumentado.

Por otro lado, Álvarez ha puesto en valor la presencia de las asociaciones 7291 Verdad y Justicia y AMAMA Sevilla: "La pregunta no es por qué nos hemos unido, sino por qué no nos lo habíamos hecho hasta ahora. Evidentemente, el dolor es el mismo". También el "maltrato institucional, el deshumanizarnos, el deslegitimarnos y el apedrearnos": "Es el primer paso de este camino que vamos a empezar".

PIDEN AL TSJCV QUE "TOME NOTA" Y SEA "COHERENTE"

Por su parte, la presidenta de la Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, ha denunciado las "políticas de muerte" que han acabado la vida de centenares de personas en Valencia, Andalucía y Madrid.

Preguntada por qué le parece la imagen del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón en la playa hace unos días, difundida esta pasada semana por 'Eldiario.es', ha señalado que "toda la sociedad valenciana, todo el pueblo valenciano se ha indignado aún más de lo que estamos" por su aforamiento "indigno y fraudulento".

"Es indignante que un señor que no está haciendo su trabajo, que no va a Les Corts y que, cuando va, va con el moreno, las gafas y riéndose de todo el mundo, continúe aforado", ha expresado, por lo que ha pedido al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que "tome nota de lo que está pasando" y sea "coherente con lo que es la justicia", dado que un aforamiento "no puede estar por encima de una garantía constitucional de tutela efectiva a las víctimas".

Sobre la moción que el colectivo remitirá a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para exigir el acta de diputado a Mazón y para instar a implementar políticas activas de protección ante emergencias, ha detallado que ya hay consistorios que han contactado para interesarse, aunque ha garantizado que, a través de los partidos políticos, harán llegar la iniciativa "a todos".

"CADA VEZ MÁS FUERTES"

Mientras, Elisabeth González, de la Asociación Damnificados DANA y Víctimas l'Horta Sud València, ha mostrado "cansancio" ante el "maltrato institucional" al que están sometidos "constantemente": "No hay ningún reconocimiento hacia las víctimas. Estamos cansados de que estos miserables queden impunes".

Frente a ello, y con el apoyo de colectivos como los que han asistido este domingo a la concentración, ha celebrado que son "cada vez más fuertes" y que no se están "diluyendo", como pretendían algunos. "Está haciendo el efecto rebote, todo lo contrario, cada vez tenemos más adeptos", ha asegurado.

Al margen de esto, ha recalcado que desde su organización van a seguir "apoyando" a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, así como "con todos los pasos que hay que dar". "En última instancia llegaremos al Tribunal Europeo si es necesario", ha avisado.

VALENCIA, ANDALUCÍA Y MADRID

Desde las asociaciones 7291 Verdad y Justicia y AMAMA Sevilla, María Jesús Valero y Ángela Claverol --las presidentas de ambas-- se han sumado a la concentración de este domingo en València y se han mostrado "contentas y a la vez doloridas de ver que nos tratan muy mal los gobernantes" de estas tres comunidades autónomas.

"Parece mentira que viendo todo todavía Mazón siga ahí sentadito, que --Isabel Díaz-- Ayuso en Madrid con 7.291 víctimas siga en su poltrona, y no hablemos ya de --Juanma-- Moreno, que se ha presentado a unas elecciones a la medida". "No nos vamos a rendir ni a callar y vamos a seguir", han prometido.

EL ACTA DE DIPUTADO DE MAZÓN, EN EL FOCO

Los impulsores de la protesta critican que Carlos Mazón continúe conservando su acta de diputado en Les Corts, "con el visto bueno de --el 'president' de la Generalitat-- Juanfran Pérez Llorca y el PP, y con todos los privilegios económicos y judiciales que esto implica".

La anterior manifestación contra Mazón celebrada en València a finales de marzo fue la primera tras la decisión del TSJCV de rechazar por unanimidad investigar al exdirigente por su actuación durante la dana al no ver delito. Días después, el 'expresident' solicitó a la jueza de Catarroja personarse en el procedimiento, algo que la magistrada rechazó al entender que no puede hacerlo por su condición de testigo y al no haber indicios contra él.

Desde entonces, la representación legal de Mazón ha recurrido ante la Audiencia de Valencia esta negativa al considerar que "la realidad material del procedimiento revela que la instrucción sigue proyectándose" sobre el 'expresident'.

Al respecto, desde el Consell siempre han rechazado valorar las decisiones de la jueza por "cautela" y "respeto" al propio procedimiento. No obstante, recientemente el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, señaló que, como valenciano, también quiere "que se sepa la verdad, que se conozcan los hechos y que se actúe con cierta celeridad".

En el Gobierno valenciano siempre han hecho hincapié en que el TSJCV decidió "por unanimidad" no investigar a Mazón y en que las actas de los diputados "ni las pone ni las quita un político", sino que "las deciden los ciudadanos cuando votan".