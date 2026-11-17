Archivo - Los Pecos. Archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Pecos actuarán en el Roig Arena de València el próximo 19 de diciembre de 2027 dentro de su gira 'Concierto para una despedida'.

El dúo formado por los hermanos madrileños Francisco Javier y Pedro José Herrero llegará al recinto valenciano para reencontrarse con el público a través de un repertorio que ha acompañado a varias generaciones y que los convirtió en uno de los mayores fenómenos musicales de la España de finales de los años setenta y principios de los ochenta.

El concierto en Roig Arena ofrecerá un recorrido por algunos de los temas más representativos de su trayectoria, entre ellos 'Háblame de ti', 'Esperanzas', 'Acordes', 'Señor' o 'Un par de corazones', canciones que contribuyeron a convertir al dúo en uno de los mayores fenómenos musicales de la historia reciente de España.

La cita también servirá para presentar 'Dos voces y una historia en directo', el nuevo álbum que la formación publicará el próximo 27 de noviembre y que reúne algunas de sus canciones más emblemáticas grabadas en vivo.

Las entradas para el concierto de Pecos salen a la venta el 27 de noviembre a las 12h en roigarena.com.