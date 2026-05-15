Condenado un hombre a 4 años de prisión por intentar matar a un peluquero de Benicarló (Castellón)

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CASTELLÓ 15 May. (EUROPA PRESS) - -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a una pena de prisión de cuatro años a un hombre que intentó matar a un peluquero de Benicarló el 16 de febrero de 2024. La Sala le considera autor de un delito de homicidio en grado de tentativa para el que aprecia la circunstancia atenuante de grave adicción.

El hombre no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que se encuentre, ni comunicarse con ella por ningún medio, directa o indirectamente, por un periodo de cinco años, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En cuanto a la responsabilidad civil, la sentencia, que ya es firme, obliga también al penado a pagar una indemnización al perjudicado de 16.640 euros por las lesiones que sufrió y de 99.130 euros por las secuelas que le quedaron.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de febrero de 2024, cuando el agresor, acompañado de otro hombre que ha sido declarado en rebeldía, comenzó a golpear la puerta de cristal de una barbería de Benicarló hasta que salió una empleada, pareja del propietario.

La mujer abrió la puerta, lo que aprovechó el asaltante para agarrarla del cuello con las dos manos y amenazarla con dejarle una marca en el cuello con un cuchillo.

En ese momento, el dueño del establecimiento salió en defensa de su compañera sentimental y el condenado se abalanzó sobre él y, con ánimo homicida, intentó clavarle un cuchillo en el costado al peluquero, mientras le amenazaba con matarle. La víctima sufrió una primera herida en una mano al intentar esquivarlo.

A continuación, el agresor sacó del bolsillo un cúter e hirió al propietario en la cara y en un ojo, donde le provocó una perforación del globo ocular, tal y como recoge la resolución judicial.

Debido a esa lesión, necesitó ser sometido a una operación de reconstrucción del globo ocular y a otra intervención por un desprendimiento de retina. Tardó 228 días en curar de sus heridas y sufre como secuela la pérdida de agudeza visual.

La sentencia, dictada después de que las partes alcanzaran un acuerdo de conformidad, por el que el condenado reconocía la autoría de los hechos y se mostró de acuerdo con la pena impuesta, considera probado que el agresor tenía afectadas parcialmente sus capacidades debido a los efectos del alcohol y las drogas, lo que conduce a la apreciación de una circunstancia atenuante.