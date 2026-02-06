Condenan a 20 años de cárcel al acusado de matar a la maestra de Rafelcofer (Valencia) y a 10 a su cómplice

Archivo - Imagen de la puerta de la vivienda de la vecina de Rafelcofer asesinada, precintada por la Guardia Civil - GC - Archivo

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valencia ha condenado a 20 años y medio de prisión al hombre acusado de asesinar y robar a una mujer de 65 años, profesora jubilada, en su casa de la localidad de Rafelcofer. Además, el tribunal impone 10 años y tres meses a un segundo individuo como cómplice de los mismos delitos.

En concreto, el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de 20 años y medio de prisión como autor de un delito de asesinato y otro de robo con violencia para los que aprecia la atenuante de drogadicción al autor del crimen, que el 27 de abril de 2024 mató a la mujer asestándole 22 cuchilladas.

La sentencia, dictada por un magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia, impone 10 años y tres meses de prisión a un segundo acusado como cómplice de los mismos delitos. Ambos penados indemnizarán a cada una de las dos hijas de la víctima con 30.000 euros por los daños morales que sufrieron a consecuencia de los hechos.

El jurado, que emitió veredicto de culpabilidad para ambos procesados el pasado 20 de enero, consideró probado que, sobre las nueve de la noche, los encausados acudieron a casa de la mujer, de 65 años, donde el principal condenado la atacó, primero al agarrarla fuertemente del cuello para, a continuación, asestarle hasta 22 puñaladas en el tronco y en los brazos, recuerda el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El hombre, de 46 años en ese momento, actuó, según el tribunal, con la intención de matarla y se valió de su superioridad física para ello. Tras el asesinato, cogió la cartera de la víctima y huyó de la vivienda.

El otro condenado fue cómplice de los hechos al facilitar, según el relato de hechos probados, el acceso del primero a la vivienda de la mujer, donde la mató. Ambos habían consumido drogas en el momento del asalto, lo que afectó a sus capacidades de conocimiento y voluntad.

La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal valenciano.