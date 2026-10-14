Condenan a cuatro hombres a entre 15 y 20 años de cárcel por matar a otro en Benetússer para robarle droga

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VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha impuesto penas que van desde los 15 años y medio hasta los 20 años y tres meses de prisión a cuatro hombres que mataron a otro el 11 de octubre de 2023 en la localidad valenciana de Benetússer para robarle droga.

Así se desprende de la sentencia, dictada por la Audiencia, después de un jurado popular considerase culpables a los cuatro acusados de matar de un tiro por la espalda a un hombre conocido como 'Zobe'.

En concreto, el tribunal fija una pena de 20 años y tres meses de cárcel para el autor material del disparo por un delito de asesinato en concurso con un delito de robo con violencia e intimidación intentado con uso de armas; y otros 15 años y medio para los otros tres acusados. Además, deberán abonar 60.000 euros a cada uno de los dos progenitores de la víctima, y 25.000 euros a su hermana.

Según consta como probado en la sentencia, los hechos se remontan al 11 de octubre de 2023, cuando uno de los condenados acordó con la víctima que le vendiera una gran cantidad de pastillas de la sustancia denominada MDMA (conocida como éxtasis).

Los condenados se desplazaron a Benetússer y, tras aparcar, bajaron del vehículo y esperaron a la víctima --todos menos--. Se pusieron de acuerdo para apoderarse de las sustancias que portase la víctima sin entregarle dinero a cambio.

Cuando esperaban, uno de los condenados portaba una pistola, de la que carecía de licencia y de guía de pertenencia. Tres de ellos mantuvieron una breve discusión con la víctima y el que llevaba el arma la sacó y le disparó por la espalda y al cuerpo mientras huía.

Una de las balas le alcanzó y le afectó a varios órganos vitales, como el corazón, lo que le causó la muerte a los pocos minutos. Los condenados se dieron rápidamente a la fuga y la sustancia estupefaciente intervenida al lado del cadáver era MDMA con un peso neto superior a los 150 gramos puros.

Durante el juicio, el autor material del disparo reconoció que portaba el arma y que de ella salió la única detonación que causó la muerte de la víctima. Explicó el mecanismo de los hechos y pidió perdón a la familia.