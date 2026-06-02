El conductor de un camión bañera resulta herido tras volcar en un accidente en Almoradí

Vuelco del camión en Almoradí - BOMBEROS

ALICANTE 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión bañera ha resultado herido tras volcar en un accidente de tráfico en la localidad alicantina de Almoradí, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El incidente tuvo lugar este lunes por la tarde, sobre las 16.30 horas, cuando un camión se salió de la autovía, en la rotonda de Almoradí, en la CV-91.

El camión volcó y el conductor pudo salir del vehículo por sus propios medios y ser atendido luego sanitariamente. Por su parte, los bomberos contuvieron el derrame de aceite.

En el operativo de rescate ha participado una Unidad de Mando de Jefatura (UMJ); una Bomba Urbana Pesada (BUP); un sargento; un cabo y cuatro bomberos del parque de Almoradí.