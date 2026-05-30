Un conductor invade la otra vía y colisiona frontalmente con otro coche en Castelló

Avenida Concentración Harley-Davidson - GOOGLE MAPS

CASTELLÓ, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha invadido el carril contrario y ha chocado frontalmente con otro coche en la mañana de este sábado, en Castelló de la Plana, según fuentes municipales.

Sobre las 12.15 horas se ha producido una colisión frontal entre dos turismos en la avenida Concentración Harley-Davidson. Un vehículo que circulaba sentido Castellón, por causas que aún se desconocen, ha invadido carril del sentido contrario y ha colisionado contra otro turismo que circulaba en sentido Playas.

El conductor que ha invadido el carril contrario no ha podido manifestar las causas por las que lo ha invadido, ya que no recuerda lo sucedido. Además, se le ha sometido a las pruebas de alcohol y drogas y ha arrojado resultado negativo.

Por su parte, el conductor del otro vehículo presenta heridas leves. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local, haciéndose cargo la Unidad de Atestados de Policía Local de las diligencias e investigación del accidente. También se han personado efectivos de Bomberos Municipales.