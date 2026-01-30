Las confederaciones valenciana, balear y catalana de CCOO sellan un acuerdo por los derechos lingüísticos en el trabajo

Reunión CCOO del País Valenciano, de Cataluña y de las Islas Baleares - CCOO

VALENCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO del País Valencià, Catalunya e Illes Balears han sellado un acuerdo "por los derechos lingüísticos en el mundo laboral". Representantes sindicales se han reunido este viernes para redactar la 'Proposta integral per les llengües pròpies i la cohesió social', un documento con el que el sindicato "quiere fijar una estrategia común para garantizar que la diversidad lingüística sea un derecho real y efectivo en todos los ámbitos de la vida pública y laboral".

El encuentro ha servido para iniciar un proceso de trabajo compartido que aboga por un "cambio de paradigma: pasar de un bilingüismo asimétrico a un plurilingüismo equilibrado", explica el sindicato en un comunicado.

El documento consensuado exige "políticas de acción positiva para compensar la minorización histórica y asegurar que el catalán, en todas sus variedades territoriales, tenga una normalidad de uso equivalente al castellano".

La organización alerta de que "no habrá igualdad de oportunidades real mientras la lengua propia sea una barrera o un motivo de discriminación".

La propuesta reclama que el conocimiento de la lengua propia sea "un requisito indispensable en la función pública para garantizar el derecho de la ciudadanía a ser atendida en su lengua y defiende el derecho de cualquier trabajador o trabajadora a vivir y expresarse en su lengua en el ámbito laboral como un factor de salud y respecto a la identidad".

Las tres confederaciones territoriales han manifestado su apoyo "sin fisuras" a la Proposición de Ley Orgánica de garantía del plurilingüismo que se tramita en las Cortes Generales. CCOO considera "vital" que las instituciones del Estado, especialmente la Justicia y el BOE, "dejen de ser espacios monolingües y se adapten a la realidad plurilingüe de la sociedad que representan".

Como primera medida ejecutiva, han anunciado la solicitud de reuniones con los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, el Parlament de Catalunya, el Parlament Balear y el Congreso de los Diputados. También lo harán con organizaciones culturales y cívicas que trabajan en la defensa de la lengua para crear un "frente común" que impulse esta propuesta integral.

"LAS LENGUAS NO DIVIDEN"

El sindicato quiere mandar "un mensaje claro a las instituciones: las lenguas no dividen, lo que divide es la privación de derechos".

"Vivir y trabajar en valenciano es fundamental para el 23% de las personas que lo hablan de manera habitual y el 18,5% que hacen un uso equilibrado, cifra que representa un 41,6% del total de la población. Nuestra apuesta por un plurilingüismo cohesionador y equilibrado es porque sin duda supone una mejora de la calidad del servicio público. Cuando el personal profesional es capaz de atender la ciudadanía en cualquier de las dos lenguas hace un ejercicio de empatía, un detalle que determina la calidad del servicio y hace posible una atención de proximidad", ha manifestado la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Illes Balears, José Luis García, ha apostado por "avanzar desde el mundo del trabajo en la defensa de las lenguas propias de cada territorio y del catalán en particular, puesto que, en cuanto a las Islas Baleares, si no se toman medidas como las que hemos expuesto hoy en el País Valenciano, estaremos en poco tiempo retrocediendo de manera peligrosa en el conocimiento y en el uso de la lengua catalana a nuestra comunidad y, por lo tanto, poniendo en riesgo su pervivencia".

Por último, el secretario de Comunicación, Cultura y Estudios de CCOO de Catalunya, Marc Andreu, asegura que "la oferta pública de cursos de formación de catalán es insuficiente, sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de población de origen extranjero que se está incorporando en nuestro mundo del trabajo". "Para avanzar en el uso social de la lengua "el mundo laboral es clave y ofrece oportunidades a impulsar como, por ejemplo, la formación bonificada de trabajadores a las empresas", ha aseverado.