El Congreso acoge una simulación del Parlamento Europeo en la que han participado más de 100 estudiantes, 36 españoles

Estudiantes durante una simulación del modelo Parlamento Europeo, con la participación de estudiantes de Chipre, Malta y España, que se realiza en el marco del programa educativo Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS), - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Congreso de los Diputados ha acogido este viernes una simulación del Parlamento Europeo, dentro del encuentro 'EPAS Together Madrid 2026', en el que, organizados en grupos políticos ficticios, un centenar de estudiantes, 36 de ellos españoles, ha elaborado, debatido y votado propuestas sobre algunos de los retos actuales a los que se enfrenta la Unión Europea, como el cambio climático, la inteligencia artificial o el acceso a la vivienda.

Se trata de una iniciativa de la Eurocámara en la que han participado un total de 102 estudiantes y 23 profesores de Escuelas Embajadoras de Chipre, Malta y España, con el objetivo de fomentar la participación juvenil y el compromiso europeo bajo el lema 'Building the future together' (Construyendo el futuro juntos).

Las escuelas embajadoras de España han asistido a esta iniciativa con seis alumnos cada una, participando un total de 36 estudiantes españoles. Los centros elegidos han sido el Institut Badia de Igualada (Barcelona), el Col-legi Sant Gabriel de Barcelona, el IES Sixto Marcos de Elche (Alicante), el Colegio Miralmonte de Cartagena (Murcia) y los madrileños IES Manuel de Falla de Coslada e IES Carrascal de Arganda del Rey.

El IES Sixto Marcos de Elche (Alicante), Escuela Embajadora, ha iniciado este año la optativa 'conociendo Europa' en cuarto de la ESO con un "curriculum muy particular" elaborado por el centro para dar a conocer la Unión Europea, según ha explicado uno de los profesores del centro presente en el acto.

A la asignatura este año se han apuntado 20 alumnos aunque esperan que el próximo curso tenga "más éxito", según las mismas fuentes, que han detallado que el centro fomenta el interés de los estudiantes por la participación democrática a nivel europeo con viajes al Parlamento Europeo, que llevan unos 15 años realizando y ya son una tradición.

La inauguración del encuentro ha corrido a cargo del presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, Alberto Fabra, quien ha recordado que hace 40 años España se incorporó a la Unión Europea, lo que ha supuesto "bienestar, derechos, libertades, mejores condiciones de vida, de progreso, de desarrollo". "Tenemos que dar gracias a que estamos en un sistema como el que tenemos aquí en España, como lo que hay el resto de países en la Unión Europea, donde se preocupan para que las personas podamos tener todos los derechos y libertades que deseamos", ha defendido Fabra.

Tras ello, los eurodiputados Borja Giménez Larraz (PPE), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Thomas Bajada (S&D) y Mireia Borrás (Patriotas) han mantenido un diálogo sobre su trabajo en el Parlamento Europeo y cómo las decisiones del organismo afectan a los jóvenes. Ha estado moderado por el director de la Oficina del Parlamento Europeo en Malta, Mario Sammut, y la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés.

Así, el eurodiputado socialista y exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha querido transmitir a los estudiantes asistentes la importancia de la inmigración para la Unión Europea, subrayando que la respuesta a esta crisis "tiene y debe de ser europea". "Es la única respuesta posible", ha incidido. Del mismo modo, el también eurodiputado representante del Partido Laborista de Malta, Thomas Bajada, ha animado a los asistentes a "alzar la voz" contra el cambio climático y el impacto que están teniendo. "Los eurodiputados os estamos escuchando", les ha dicho.

Por su parte, el eurodiputado 'popular' Borja Giménez Larraz ha hecho hincapié en la crisis de la vivienda, asegurando que desde 2010, "los precios de la vivienda han aumentado un 60% en el conjunto de la Unión Europea" y que el alquiler ha subido un 30%. Respecto a ello, y frente a la preocupación de los jóvenes, ha adelantado que el Parlamento Europeo ha comenzado a "trabajar en un plan" para construir más viviendas, además ha animado a "luchar" por "una solución a este problema".

Para finalizar, la eurodiputada por Vox, Mireia Borrás, ha subrayado que el 70% de las normas que se aprueban en la Eurocámara tienen "un impacto directo" en la vida de los ciudadanos, por ello ha animado a los estudiantes a "implicarse en lo que está ocurriendo en Bruselas".

SIMULACIÓN DEL MODELO PARLAMENTO EUROPEO

Tras el diálogo entre los eurodiputados asistentes, los alumnos de las diferentes escuelas han llevado a cabo una simulación del modelo del Parlamento Europeo con reuniones de los grupos políticos, la presentación y debate de enmiendas en plenario y una votación de enmiendas.

La actividad ha comenzado con una división por grupos políticos, representativos de cada partido político del Parlamento Europeo. Estos alumnos han sido políticos durante unas horas y han tenido que coordinar por grupos varias iniciativas que iban a ser "llevadas a votación en pleno".

Al finalizar la preparación de los grupos y la elaboración de las propuestas, los estudiantes han escenificado el Parlamento Europeo en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados.

Sentados en semicírculo, los jóvenes de Chipre, Malta y España han comenzado la "sesión plenaria", donde los portavoces han expuesto sus propuestas y debatido sobre las mismas, que trataban temas como el turismo, la vivienda, la contaminación o los automóviles. Tras exponer las propuestas, los alumnos han votado las proposiciones, votando a favor o en contra de ellas.