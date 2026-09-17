El congreso Escrivivir reúne en València a 387 escritores de 15 países

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de Escritura Escrivivir arranca este jueves en el Complejo Cultural La Petxina de València su cuarta edición con 387 personas inscritas procedentes de 15 países, las plazas presenciales agotadas (314 asistentes) y las inscripciones en streaming duplicadas respecto a ediciones anteriores, con 73 personas conectadas en directo desde todo el mundo hispanohablante.

Bajo el lema 'Escribir fomenta el encuentro', la convención consolida València como "punto de referencia del sector literario en lengua española", según ha informado la organización en un comunicado. En la apertura participan Jesús González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Cultura, e Ignacio Prieto, director general de Cultura de la Generalitat Valenciana.

El congreso abrirá con la ponencia inaugural del escritor valenciano Paco Cerdá, uno de los nombres más relevantes de la no ficción literaria en español. Le acompañarán a lo largo de las tres jornadas autoras y autores de trayectoria consolidada y registros diversos: Marta Sanz, Juan Gabriel Vásquez, Karla Suárez, Sergio del Molino, Susana Fortes, Andrés Neuman, Marta Robles, Luis Zueco, Isabel Barceló, Rafael Soler, Raquel Brune, Jordi Sierra i Fabra y Roger Domingo, entre otros.

El programa alterna ponencias individuales y mesas de dos ponentes concebidas para generar diálogo entre registros complementarios. Algunos ejemplos de las sesiones previstas son 'Literatura, historia y vida: tres maneras de decir lo mismo' con Sergio del Molino; 'La precisión del lenguaje: cuando cada palabra cuenta, con Andrés Neuman y Rafael Soler; 'El cuerpo como territorio narrativo', con Marta Sanz; 'El arte de la tensión: cómo atrapar al lector desde la primera página, con Marta Robles y Raquel Brune o la ponencia de clausura de Juan Gabriel Vásquez, 'El arte de narrar: entre la memoria y la invención'.

'SPEED DATING' CON EDITORIALES Y AGENTES

Una de las actividades "más valoradas" del congreso es la sesión de 'speed dating' con editoriales y agentes literarios, en la que se producirán casi 600 entrevistas individuales entre participantes y profesionales del sector --la cifra más alta de todas las ediciones--.

Entre los participantes figuran sellos como Espasa, Grijalbo, Páginas de Espuma, Harper Collins e Istoría, junto a la Agencia Silvia Bastos y más de 21 editoriales y agencias en total. Una actividad que, en ediciones anteriores, ha contribuido a la publicación de casi 30 títulos, de manera que ha consolidado el congreso como "un espacio con consecuencias reales para las carreras de sus participantes".

CONCURSO DE MICRORRELATOS Y GRUPOS DE SINERGIAS

El congreso incluye un concurso de microrrelatos dedicado a la Generación del 27, que invita a los participantes a explorar "uno de los movimientos más fértiles de la literatura en español a través de la escritura breve". Esta edición estrena además los Grupos de Sinergias, una actividad de networking que reunirá a los asistentes el sábado 19 de septiembre de 20.00 a 21.00 horas en el hall del auditorio.

Completa el programa un espacio de venta de libros de los propios asistentes y ponentes. Escrivivir está organizado por la Asociación Cultural de Actividades para la Escritura, organización sin ánimo de lucro cuya misión es fomentar la escritura como herramienta de encuentro y desarrollo personal.