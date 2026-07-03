El Consejo Escolar de València propone que toda la semana fallera sea festivo escolar

Archivo - Falleras y falleros durante la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar Municipal de València ha acordado proponer a la Dirección General de Centros Docentes los siguientes festivos del calendario escolar 2026/27 en la ciudad: lunes 7 de diciembre, lunes 15, martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de marzo. De esta manera, el alumnado podría disfrutar de toda la semana fallera, ya que el viernes 189 también es festivo.

Con esta propuesta, sujeta al visto bueno de la Conselleria de Educación, la comunidad educativa de València contará con el puente de diciembre y los días de Fallas, que enlazará con el Día de San José (19 de marzo). Para ello, el 22 y 23 de diciembre se convertirán en días lectivos, tal y como se establece en el decreto 96/2026, de 19 de junio, del Consell.

La propuesta de acuerdo ha salido adelante "gracias al apoyo general de las entidades de padres y madres, docentes, entidades vecinales y directores de centros que forman parte del CEM", asegura el consistorio en un comunicado.

En este sentido, representantes de la Interagrupación de Fallas y la Cofradía de la Cárcel de San Vicente Mártir han intervenido en la sesión para "agradecer el consenso de la comunidad escolar, así como el tono de diálogo y el respaldo expresado por el Consejo Escolar a las fiestas tradicionales en la ciudad".

Así pues, tal y como se establece en la Resolución de 15 de junio de 2026, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2026-2027 en la Comunitat Valenciana, en la ciudad de València el curso escolar 2025-26 para las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional dará comienzo el lunes 9 de septiembre de 2026, finalizará el viernes 18 de junio de 2027.

En el caso de que la semana fuera festiva, podría materializarse la posibilidad de implantar un tercer día de Ofrenda de cara a las Fallas de 2027 y adelantar una jornada la 'Plantà' en el calendario de la semana grande de las fiestas josefinas.

De acuerdo a esta idea, la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados se desarrollaría los días 16, 17 y 18 de marzo, durante tres jornadas, en lugar de las dos habituales (17 y 18). Ello conllevaría desplazar el acto de recogida de premios infantiles al 16 por la mañana --actualmente se celebra ese día por la tarde--.

La intención inicial de la Junta Central Fallera (JCF) era que la propuesta se tratara en el pleno del mes de junio, para posteriormente ser ratificada por la asamblea de presidentas y presidentes de falla a finales de mes, pero a última hora no fue incluida en el orden del día.

La alcaldesa de València, María José Catalá, condicionó diferentes cambios durante los días de Fallas, como un tercer día de Ofrenda o adelantar la 'Plantà', a que el 16 de marzo sea no lectivo. "El año pasado ya tuvimos esta cuestión sobre la mesa y lo primero que tenemos que saber es, antes de poder analizar si esto es viable o no es viable, si el 16 puede o no puede ser lectivo", expresó.