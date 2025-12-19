El Consell amplía hasta el 28 de febrero el plazo para la baja definitiva de los vehículos siniestrados por la dana

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Decenas de coches amontonados, a 31 de octubre de 2024, en Sedaví, - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado este viernes la ampliación del plazo para tramitar la baja definitiva de los vehículos siniestrados por la dana hasta el próximo 28 de febrero de 2026, una medida "vital para garantizar que ningún afectado pierda las ayudas de entre 250 y 15.000 euros".

Así, lo ha señalado el portavoz, Miguel Barrachina, que ha señalado que el plazo inicial del 31 de diciembre era "insuficiente" dada la enorme cantidad de solicitudes, por lo que esta prórroga "ofrece la seguridad jurídica necesaria para completar los expedientes". Hasta el momento, ha resaltado que se han concedido ayudas a 83.000 familias que perdieron sus vehículos por un importe de 311 millones de euros.

En ese sentido, ha recordado que uno de los requisitos principales de la normativa de estas ayudas era dar de baja definitiva el vehículo siniestrado en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico antes del 31 de diciembre de 2025. Con esta modificación se amplía dicho plazo hasta el 28 de febrero de 2026, con el objetivo de facilitar que las personas beneficiarias puedan cumplir con este requisito.

La ampliación se justifica por la enorme cantidad de vehículos siniestrados, la existencia de vehículos que continúan desaparecidos y a que la baja definitiva de muchos de ellos no se ha podido tramitar hasta la aprobación del Real Decreto-ley 12/2025 por el que se adoptan medidas urgentes de reactivación, refuerzo y prevención en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la dana.

En esta norma se establece un procedimiento por el que los vehículos retirados y depositados que hayan sido peritados por el Consorcio de Compensación de Seguros y declarados pérdida total o parcial y se encuentren en situación de baja temporal pasen, de forma automática y excepcional, a la situación de baja definitiva.

Asimismo, se recoge un procedimiento excepcional por el que se procederá a la baja definitiva en el Registro de Vehículos del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico de aquellos vehículos matriculados cuyos titulares lo soliciten y presenten declaración responsable acreditando que el vehículo ha sido afectado por la inundación y que permanece en situación de no localizado.