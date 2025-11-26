El Consell aprueba una indemnización de 24.000 euros a una víctima del atentado terrorista de 2002 en Santa Pola

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha acordado este miércoles, a propuesta de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, conceder una indemnización de 24.000 euros por daños físicos o psíquicos a una víctima del atentado terrorista contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) ocurrido el 4 de agosto del 2002.

Así lo ha explicado la portavoz del Consell, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno, en el que ha explicado que se concede la indemnización en virtud de lo establecido en la ley 1/2004 de 24 de mayo de la Generalitat de Ayudas a Víctimas del Terrorismo, que establece que las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos se conceden a las víctimas cuando el atentado haya tenido lugar en territorio de la Comunitat Valenciana o cuando la víctima ostenta la condición de valenciano o valenciana.

El atentado perpetrado por ETA en Santa Pola se saldó con el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego Alaminos, de 57.