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VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado la implantación de la jornada general de 35 horas semanales y la jornada de especial dedicación de 37 horas y 30 minutos semanales en el ámbito del sector de personal gestionado por la Dirección General de Función Pública, con efectos desde el 1 de enero de 2027, conforme al Acuerdo de 14 de septiembre de 2026 de la Mesa Sectorial de Función Pública.

El acuerdo también ratifica el pacto de la Mesa Sectorial de Educación de 30 de junio de 2026, por el que se establece que la jornada del personal docente no universitario a jornada completa será de 35 horas semanales, con efectos desde el 1 de enero de 2027, según ha informado la Generalitat tras el pleno del Consell.

Por lo que respecta a su distribución, de las 35 horas semanales, 28 se dedicarán a actividades del centro educativo, tanto lectivas como complementarias, y las siete restantes serán de libre disposición.

Las retribuciones del personal docente no se reducirán por la aplicación de esta medida. El personal con reducción de jornada reconocida o que ocupe un puesto a tiempo parcial realizará la parte proporcional que le corresponda.

PERSONAL SANITARIO

En el ámbito sanitario, el Consell ratifica el acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 20 de noviembre de 2026, por el que se establece la jornada semanal de 35 horas, a partir del 1 de enero de 2027, para el personal estatutario de las instituciones sanitarias del Sistema Valenciano de Salud dependientes de la Conselleria de Sanidad.

Esta jornada se hace extensiva también al personal al servicio del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

La jornada ordinaria efectiva general anual del personal estatutario sanitario queda fijada en 1.512 horas. Con carácter general, se desarrollará desde las 08.00 horas del lunes hasta las 15.00 horas del viernes, sin perjuicio de las jornadas especiales legal o reglamentariamente establecidas y de las adaptaciones organizativas que resulten necesarias por las características funcionales o asistenciales de determinados centros, servicios o unidades para garantizar la adecuada prestación de la asistencia sanitaria.

Igualmente, el acuerdo establece que el personal funcionario gestionado por la Conselleria de Sanidad asumirá la jornada semanal que se establezca para el personal funcionario de la Administración de la Generalitat gestionado por la conselleria competente en materia de Función Pública, en los mismos términos y condiciones que correspondan según el complemento específico del puesto desempeñado.

Por último, de conformidad con lo establecido en la normativa estatal básica, la implantación de estas jornadas no afectará al cumplimiento del objetivo de reducción de la temporalidad en el empleo público.