El Consell asegura que ha movilizado 4.412 millones en el primer año del Pla Endavant con todas sus medidas en marcha

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VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha destacado que, un año después de la presentación del Pla Endavant para la recuperación tras la dana, la Generalitat ha movilizado cerca de 4.412 millones de euros y ha puesto en marcha "el cien por cien" de las medidas contempladas que son únicamente de su competencia.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha presentado este martes el balance del primer año del Pla Endavant y los avances de la reconstrucción, tras una visita al puesto de mando de Metrovalencia. En el acto han participado también el comisionado de la Generalitat Valenciana para la Recuperación, Raúl Mérida, y la directora general del Pla Endavant, Isabel Peyró.

Los representantes autonómicos han expuesto que, un año después, de las 343 medidas que recoge este plan, un total de 297 dependen de la Generalitat y, de ellas, "el cien por cien ya están en marcha".

Con un "avance global del plan del 93%", el vicepresidente Martínez Mus ha señalado que hay 252 iniciativas del plan en ejecución en marcha, 68 completamente finalizadas, y que el objetivo es conseguir completarlas todas.

Martínez Mus ha explicado que la Generalitat ha movilizado 4.412 millones de euros "a solas, con la única capacidad de endeudarse". De ellos, más de 1.000 millones de euros se han destinado a ayudas directas a las personas afectadas, incluyendo compensaciones por pérdida de vehículos, ayudas para cubrir las primeras necesidades de las familias damnificadas y medidas de apoyo a autónomos, comercios y municipios, ha detallado.

Asimismo, la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación ha impulsado actuaciones por valor de 900 millones de euros destinadas a infraestructuras autonómicas y locales, actuaciones hidráulicas y de depuración, reconstrucción y modernización de Metrovalencia, infraestructuras forestales, gestión de residuos y ayudas directas a víctimas y familiares de víctimas mortales.

Como avances del primer año, ha destacado la recuperación de todas las depuradoras afectadas, la puesta en servicio de las nuevas instalaciones de València Sud de Metrovalencia y la recuperación del conjunto de la red que asciende a 234 millones.

Igualmente, se ha referido a la rehabilitación de carreteras y puentes, la recuperación de más de 4.000 kilómetros de pistas e infraestructuras forestales que está en su fase final y la retirada y gestión de más de un millón de toneladas de residuos generados por la riada.

Martínez Mus ha señalado que la Generalitat ha entregado 121 viviendas para el realojo de familias afectadas, la recuperación de 61 centros de salud y tres hospitales, la reparación de 124 centros educativos con 21 millones de euros y los programas de formación en prevención que se han puesto en marcha.

PRÓXIMOS PASOS

Como los próximos pasos del plan, el vicepresidente tercero ha avanzado un nuevo plan de 56 millones de euros para la renaturalización de los entornos de las cuencas del Túria, Magro, Poyo y Picassent (Valencia), que permitirá la retirada de especies invasoras como las cañas.

Entre los próximos hitos se ha destacado, con 6 millones de euros, se sacará el concurso internacional de paisajismo para los parques inundables metropolitanos y se destinarán 15 millones de euros al corredor verde del Monnegre.

EXIGE IMPLICACIÓN AL GOBIERNO CENTRAL

El conseller de Infraestructuras ha subrayado que la recuperación tras la dana es "un proceso largo" que hace "imprescindible que todas las administraciones asuman su parte". Así, ha exigido al Gobierno central que impulse las actuaciones que le corresponden y realice modificaciones normativas para que los ayuntamientos puedan realizar las suyas de forma ágil. "La recuperación no puede quedar atrapada en la burocracia", ha advertido, "especialmente aquellas obras que pueden minimizar los efectos de las riadas".

"Tenemos que quitarle el miedo a toda nuestra sociedad, y ese miedo continuará mientras no se hagan efectivas cada una de esas obras que venimos reclamando", ha remarcado Martínez Mus.

El también titular de Medio Ambiente ha remarcado que "el último informe publicado de seguimiento de ejecución de obras de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) indica que estamos en un escaso 4% de ejecución. Ejecutar estas obras no es solo una cuestión de voluntad política, es una obligación con las personas y la seguridad", ha recriminado.