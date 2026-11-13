El Consell celebra acuerdo europeo para ampliar derechos gratuitos para emitir CO2 a industrias que más energía consumen

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CASTELLÓ 13 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, ha calificado la decisión del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo de ampliar los derechos gratuitos de emisión de CO2 que reciben las industrias con un elevado consumo energético de "muy buena noticia para la industria cerámica".

El acuerdo provisional contempla una reserva de alrededor de 121 millones de derechos de emisión gratuitos para el conjunto de los sectores afectados entre 2026 y 2030, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Para Carrasco, esta medida "es un balón de oxígeno" para el sector azulejero, un sector estratégico para la Comunitat Valenciana que, según ha señalado, "está haciendo un esfuerzo importante para reducir sus emisiones, a pesar de las dificultades de la descarbonización de sus procesos productivos".

Carrasco ha insistido en que "Europa debe evitar que sus industrias compitan en desventaja frente a empresas de terceros países que no están sometidas a las mismas exigencias medioambientales, aliviando los costes que soportan estas industrias y evitar que la producción se desplace a países con menores exigencias medioambientales".

El secretario autonómico Carrasco ha señalado que la Generalitat viene defendiendo que se escuche al sector cerámico porque -ha dicho- para avanzar, hay que escuchar a quienes producen, invierten y crean empleo en el territorio, y ha mostrado su satisfacción por que finalmente Europa "atienda a la realidad industrial y tenga en cuenta las particularidades y las dificultades que afronta el sector azulejero para avanzar en la descarbonización".

SOLUCIONES TÉCNICAMENTE VIABLES

Al respecto, ha señalado que "la transición energética debe ir acompañada de soluciones técnicamente viables para cada actividad industrial". En su opinión, las empresas cerámicas necesitan disponer de condiciones que les permitan avanzar en el proceso de descarbonización "sin comprometer su competitividad".

La Generalitat ha venido defendido ante las distintas instituciones europeas, en estrecha colaboración con el sector cerámico, la necesidad de que se tuvieran en cuenta las particularidades de esta industria y sus dificultades para avanzar en la descarbonización, así como de establecer unas condiciones que permitan mantener su capacidad competitiva.

Carasco ha destacado que el acuerdo supone "un importante avance en una reivindicación fundamental, ya que Europa reconoce la necesidad de adaptar las referencias a la realidad de la cerámica y la Generalitat va a seguir acompañando a las empresas y defendiendo sus intereses".

El secretario autonómico ha incidido también en la importancia de garantizar el acceso a energía a precios competitivos y de contar con instrumentos europeos que tengan en consideración las particularidades de los sectores industriales más expuestos a los costes energéticos y a la competencia internacional.