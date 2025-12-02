El Consell comunica a Les Corts la prórroga de los presupuestos de la Generalitat de 2025

Archivo - La presidenta de Les Corts de Valencia, Llanos Massó (i), recibe de la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino (c), el proyecto de Ley de Presupuestos 2025, en Les Corts, a 20 de marzo de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha comunicado a Les Corts que resultará necesario prorrogar los presupuestos de la Generalitat de 2025, dado que los de 2026 no podrán entrar en vigor el próximo 1 de enero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

Así lo expone el secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, en una carta remitida a Les Corts por el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, en la que indica que la Dirección General de Presupuestos trabaja ya en "la preparación de dicha prórroga, así como de la normativa que la regula".

El escrito figura firmado por Monzó el pasado 13 de noviembre a las 16.44 horas, pero ha entrado en registro de entrada a Les Corts este martes 2 de diciembre a las 10.21 horas, el mismo día que ha tenido lugar la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat.

Desde el Consell subrayan en la misiva que el artículo 35.2 de la Ley 1/2025 establece que la prórroga de los presupuestos "no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo".

En este sentido, apuntan que, al objeto de "facilitar las tareas relativas a la prórroga presupuestaria, se facilita un documento que incluye las partidas presupuestarias de Les Corts (capítulos IV, VI, VII y VIII) con los importes iniciales de 2025". Todo ello, añaden, con "la finalidad de que se traslade esta información a la Institución y, por parte de la Sección Presupuestaria 01 'Les Corts' se indique las partidas presupuestarias que finalizan en el ejercicio 2025 o cuyas obligaciones se extinguen en dicho ejercicio, marcando la columna habilitada al efecto". Dichas partidas, advierten, "no se verán prorrogadas".

Además, precisan que, "al igual que en el presupuesto prorrogado de 2024, el crédito de las líneas nominativas se incluirá en una línea genérica de capítulo IV y/o VII, dado que estas subvenciones, por su naturaleza, y de acuerdo con el criterio de la IGAE, perderán su carácter nominativo con la prórroga del presupuesto". Y para el resto de capítulos de gasto, apuntan, "se mantendrá el presupuesto inicial de 2025, excepto en el capítulo I, que se tendrá en cuenta el incremento retributivo aprobado recientemente por el Consell".

Toda esta información, añaden desde la Secretaría Autonómica de Hacienda y Financiación, deberá remitirse a través de un correo electrónico, "con fecha límite del día 25 de noviembre de 2025".

"TRÁMITE AUTOMÁTICO"

Desde la Conselleria de Hacienda y Economía han explicado a Europa Press que se trata de un "trámite automático", al igual que se hizo el año pasado, puesto que en estas fechas "ya no da tiempo" a la tramitación parlamentaria para aprobar unas nuevas cuentas. Por lo tanto, si llega el 1 de enero y no han salido adelante unos nuevos presupuestos, "automáticamente" se prorrogan los que hay en vigor y, para ello, es necesario realizar una serie de trámites.

En cualquier caso, desde el departamento que preside Ruth Merino han recalcado que esta comunicación sobre la prórroga de los presupuestos de 2025 no quiere decir en ningún momento que el Consell haya renunciado a aprobar las cuentas de 2026 y han insistido en que se trata de un procedimiento formal.

De hecho, la pasada semana la propia consellera de Hacienda, Ruth Merino, señaló que el gobierno valenciano, tras la investidura de Juanfran Pérez Llorca, seguirá trabajando "en todos los escenarios" sobre los presupuestos de 2026 y "respecto a todo lo demás". "Vamos paso a paso", aseguró.

Por su parte, Vox, cuyos votos son necesarios para sacar adelante las cuentas, confirmó hace unas semanas la existencia de "conversaciones" con el PP de cara a negociar la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2026. No obstante, desde la formación de Santiago Abascal siempre han mostrado recelos sobre la idoneidad de los mismos, puesto que los de 2025 se aprobaron el pasado 31 de mayo y su voluntad es que se ejecuten "al 100%" antes que aprobar unos nuevos.

"ABANDONO IRRESPONSABLE"

Al respecto, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Aitana Mas ha calificado de "abandono irresponsable" la decisión de prorrogar los presupuestos de 2025, al considerar que "demuestra la incapacidad absoluta de este gobierno del PP sustentado por Vox para avanzar en las necesidades urgentes de la ciudadanía, perpetuando el estancamiento al que están condenado al pueblo valenciano".

"La presidencia de Pérez Llorca se estrena cumpliendo los peores presagios. En lugar de presentar un presupuesto ambicioso que responda a la reconstrucción, a la crisis climática, al acceso a la vivienda o a la mejora de la sanidad y los servicios sociales saturados, optan por el camino de la inoperatividad a que nos tiene acostumbrados la mayoría parlamentaria de PP y Vox", ha reprochado en un comunicado.

Mas ha advertido que esta decisión tiene consecuencias directas para la ciudadanía: "Los municipios se quedarán sin inversiones nuevas en infraestructuras claves, nuestros sectores productivos continuarán abandonados, las familias valencianas seguirán sin medidas efectivas para el acceso a la vivienda y los servicios públicos básicos se verán condenados a la asfixia".

Tras defender que "el territorio valenciano necesita un gobierno valiente que trabaje por un futuro más justo y próspero", ha lamentado que "lo que tenemos es un nuevo 'president' que solo trata de sobrevivir atrapado entre el pasado del desgobierno que hereda". "Se demuestra que no hay otra salida que dar ya la voz a la ciudadanía en unas nuevas elecciones", ha concluido.

