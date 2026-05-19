El Consell confía en cerrar un acuerdo con los docentes y defiende que su oferta es un "esfuerzo gigante"

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmado que se ha realizado "un esfuerzo gigante" en la oferta presentada por la Conselleria de Educación a los sindicatos docentes, y se ha mostrado "confiado en que esta oferta, que supone anualmente 2.800 brutos euros de media para nuestros nuestros profesores, sea aceptada por la mayoría de sus representantes".

Así lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, después de que la Conselleria de Educación haya subido su propuesta de aumento salarial a los docentes de la Comunitat Valenciana a 200 euros al mes en el complemento autonómico que se aplicaría de forma progresiva: 75 euros en 2026; otros 75 en 2027 y 50 en 2028. Administración y sindicatos se reunieron hasta bien entrada la madrugada para intentar desbloquear la situación que ha desembocado en una huelga indefinida que se desarrolla desde el 11 de mayo. A las 14 horas de este martes comenzará una nueva reunión.

Al respecto, Barrachina ha resaltado que este lunes "se hizo un esfuerzo gigante no solo por parte del Gobierno valenciano, sino de todos los valencianos, porque este presupuesto es de todos". Así, ha afirmado que desde el gobierno valenciano están "orgullosos" del profesorado, que va a tener "una de las retribuciones más altas de todo el país".

El portavoz ha destacado que la oferta de Educación no solo contempla una subida de 200 euros mensuales en 14 pagas, sino que además incluye "otros cambios para seguir aumentando y mejorando la presencia de profesores en las aulas, es decir, más profesores, menos ratios, simplificando todo aquello que los sindicatos nos habían solicitado".

Barrachina ha puesto en valor que la Conselleria de Educación ha mantenido 32 reuniones con los sindicatos educativos desde septiembre y ha subrayado que el Consell "no solo es el más conciliador, el que aspira a tener mejor interlocución con todos, sino que objetivamente es quien mejor ha tratado a la sanidad y a la educación, en este caso públicas, en la Comunitat Valenciana".

"A día de hoy tenemos 8.200 profesores y maestros más. Tenemos gratuita la educación de cero a tres años, por la que se pagaba en la etapa de socialistas y de Compromís. Multiplicamos por tres las inversiones en centros escolares respecto a la etapa socialista y, además, no solo hablamos con los profesores, sino con los padres. 560.000 eligieron libremente lengua. Por tanto, nos gusta estar en contacto con toda la comunidad", ha remarcado Miguel Barrachina.