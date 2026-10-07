El Consell confía en que la procesión cívica 9 d'Octubre se celebre con normalidad: "Nadie tiene derecho a boicotearla"

Pleno del Consell presididido por Pérez Llorca - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno valenciano ha mostrado su confianza en que la procesión cívica del 9 d'Octubre, que tendrá lugar este viernes con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, se celebre "con normalidad" y ha pedido a la delegada del Gobierno en la autonomía, Pilar Bernabé, que extremen los controles ante las personas que están acampadas en la Plaza del Ayuntamiento. "Nadie tiene derecho a boicotearla", ha aseverado.

Así lo ha indicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo valenciano, al ser preguntado por los actos del 9 d'Octubre que están en el aire ante los acampados en la Plaza del Ayuntamiento de València.

Barrachina ha subrayado que el 9 d'Octubre es una celebración "de todos" y "está por encima de las distintas ideas y pareceres". Así, ha comentado que al Gobierno valenciano le gustaría que fuera un día de "armonía, encuentro y que la procesión cívica, declarada Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, se celebre con normalidad".

Así, ha dicho: "Esperamos que tanto la parte de la procesión que comienza con el descenso de la Senyera, como la parte final, en la que está prevista una 'mascletà', tengan lugar porque nadie tiene derecho a boicotear una celebración que es de todos", ha pedido.

De esta forma, ha apelado a los responsables de seguridad y a la delegada del Gobierno a que "extremen el control" para que sea una procesión "pacífica y armónica", ya que ellos tienen la competencia en seguridad y "son los que tienen que actuar", ha repetido. "Confío en el sentido común de todos", ha afirmado.

Preguntado por si estarían de acuerdo en disparar la 'mascletà' en otro lugar que no fuera la Plaza del Ayuntamiento, Barrachina ha dicho: "Aspiramos a que los actos se lleven a cabo con normalidad, también la procesión cívica, y pedimos a todo el mundo sentido común para que eso tenga lugar. Confío en que se pueda hacer con normalidad", ha apostillado.

Y ha añadido: "Nos gustaría que se disparase la 'mascletà' en la Plaza. Para eso Bernabé tiene una responsabilidad. Quien tiene la competencia exclusiva en seguridad ciudadana en España es el Gobierno, Pedro Sánchez, y, aquí, Bernabé. Tienen la obligación de que el día de los valencianos sea un día de todos los valencianos y todos tienen derecho a una procesión y concluirla con una 'mascletà'".

Por último, preguntado por una convocatoria en redes sociales de grupos ultras para mañana por el asunto de la acampada, Barrachina ha indicado que no tenía conocimiento de esas convocatorias y ha mostrado su deseo de que no haya ningún incidente por parte de ningún extremo y que los valencianos "tengan la fiesta en paz".