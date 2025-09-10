El Consell critica el "humo intoxicativo" de la CHJ y cree que su informe "ratifica cada frase" de la Generalitat

VALÈNCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Infraestructuras, Medio Ambiente y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha criticado el "humo intoxicativo" de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tras la dana y ha considerado que el escrito remitido a Les Corts por el organismo estatal como respuesta a la petición de solicitud de información y documentación de la comisión de investigación "ratifica cada frase" de la versión de la Generalitat sobre lo ocurrido el 29O. "La discusión de si se vigilaba o no el barranco del Poyo, que es lo que ha dado a los dimes y diretes durante estos meses, hoy queda zanjada", ha sostenido.

"El informe es muy claro y lo que hemos conocido no necesita interpretación ninguna. Simplemente hay que leerlo, hay que ver lo que dice. Y dice claramente que, de los 58 policías de agua, solo habían 10 durante ese día trabajando y que a las cinco de la tarde no quedaba ninguno de ellos pendientes de la zona", ha expuesto Mus este miércoles. "Es palmario y manifiesto, no necesita ningún tipo de interpretación", ha remarcado.

Según el conseller, "solo hay que leer lo que la propia Confederación, por desgracia, muchos meses después, dice". "Estamos tardando demasiado tiempo en conocer la realidad. Ha habido un humo intoxicativo informativo durante muchos meses que va pasando y disipándose, y vamos conociendo la realidad", ha expuesto.

Martínez Mus ha subrayado que precisamente todo ello "coincide, casualmente, con lo que viene comentando la Generalitat desde el primer día, que no había la atención debida, que el sistema de alerta no funcionaba, y lo que, me parece más grave, que continúa sin funcionar". "Casi un año después, no tenemos los mecanismos que, si hubieran existido el primer día, nos hubieran ayudado a prevenir y a ver lo que venía encima", ha lamentado.

Así, ha denunciado que "meses después" de que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, "anunciara que iban a instalarlo", a fecha de hoy "continuamos sin tenerlo". Por tanto, a su juicio, el informe entregado por el organismo estatal a Les Corts "clarifica lo que venimos diciendo desde el primer día y ratifica punto por punto cada frase que hemos estado explicando de cuáles eran las circunstancias, cuál era la información en la que se contaba ese día y en base a la cual se tomaban las decisiones".

En esta línea, ha insistido en que no se pueden tomar decisiones "sobre información que no se dispone". "Y hoy queda claro, una vez más y esta vez en un documento que lleva el membrete de la Confederación, de cuál era el nivel de alerta que tenía la Confederación ese día sobre la rambla del Poyo, que era prácticamente nulo, inexistente", ha continuado.

"PRÁCTICAMENTE NINGUNA" DE LAS LLAMADAS DE POLO ERAN A LA GENERALITAT

Además, ha hecho hincapié en que, de "todas las llamadas que dice el propio informe que hace el señor --Miguel-- Polo, prácticamente ninguna va dirigida a ningún organismo de la Generalitat". "Y la única que parece que sí que lo hace es simplemente para decir que la cosa estaba remitiendo, conforme se ha dicho desde el primer día, y era una llamada a mediodía", ha especificado.

"No se disponía de la información", ha recalcado Martínez Mus, para quien todavía "quedan muchas explicaciones para dar y muchas responsabilidades por asumir". De hecho, se ha mostrado convencido de que "en el tiempo cada uno estará donde le toca y acabará resultando responsable de lo que pasó".

En cualquier caso, ha asegurado que lo que más le "preocupa" en este momento es que el sistema de alerta temprana "continúe sin existir": "Estamos llegando a octubre, han pasado muchos meses y no se ha avanzado nada en esa circunstancia. Por tanto, la Confederación no se ha preocupado de prepararnos mejor por si tuviera que venir otra lluvia intensa como la que sufrimos" el pasado octubre.

"No quiero y espero que no sea tan cuantiosa, pero no estamos preparados, no disponemos de los medios que han tenido prácticamente un año la Confederación y el Ministerio para implementar y no lo han hecho", ha denunciado.