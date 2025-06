El Consell cuestiona el plan del Gobierno para vivienda y argumenta: "No se puede aceptar algo que no conoces"

Camarero critica que Sánchez "no desarrolló el cómo ni la letra pequeña" en la "fracasada" Conferencia de Presidentes de Barcelona

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha cuestionado la propuesta anunciada la pasada semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a favor de un acuerdo estatal por la vivienda, que incluye más financiación y blindar de forma indefinida la protección pública, y ha argumentado que "no se puede aceptar algo que no conoces" porque el Ejecutivo central, ha criticado, "no desarrolló el cómo ni la letra pequeña" del mismo en la Conferencia de Presidentes celebrada el viernes en Barcelona.

Así, ha esgrimido que el gobierno valenciano no puede "dar una respuesta ante un anuncio que es un globo y que no nos sirve porque no está aterrizado" y ha emplazado a poder "opinar" cuando desde el Consell conozcan "de verdad qué nos están ofreciendo". "No deja de ser un anuncio o un globo sonda, pero no es una medida real que haya sido trabajada con las comunidades autónomas", ha recalcado.

El líder del Ejecutivo llevó a la XXVIII Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes en Barcelona su propuesta de vivienda, que había trasladado previamente por carta a los presidentes autonómicos "para impulsar un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda con más financiación, menos especulación y más transparencia".

Según Moncloa, el objetivo es "que se triplique la inversión pública en este ámbito", pasando de los 2.300 millones en el periodo 2022-2025 a unos 7.000 millones de euros para los próximos cinco años. En este contexto, el Gobierno se ha comprometido a financiar el 60% de esta cantidad y que las comunidades, que también tienen competencias en materia de vivienda, aporten el 40% de los recursos restantes.

Al respecto, preguntada por si el Consell ya tiene una decisión tomada sobre la oferta del Gobierno, Camarero ha insistido en "hablar de la Conferencia de Presidentes y de la desilusión del fracaso de una Conferencia que estaba abocada al fracaso" porque Sánchez "buscó que fuese una Conferencia de una foto y un fracaso". "Decidió hacer fracasar esa Conferencia sin buscar un acuerdo real", ha sostenido, al tiempo que ha afeado al líder del Ejecutivo que no intentara negociar con las CCAA "ningún tipo de acuerdo".

LA COMUNITAT "NO VA A INTERVENIR LOS PRECIOS"

La vicepresidenta primera del gobierno valenciano ha criticado que el presidente del Gobierno no explicara "el desarrollo del acuerdo" ni su "letra pequeña", además de que no haya atendido "ninguna de las reivindicaciones" que le trasladaron desde las CCAA. Dicho esto, ha lamentado que Sánchez no haya "trabajado" ni "debatido" con las autonomías este plan mientras les exija a ellas "el esfuerzo". "La letra pequeña la desconocemos", ha cuestionado.

Asimismo, Camarero ha criticado que, tras el "anuncio" del acuerdo estatal por la vivienda, hubo "otro por parte del Gobierno diciendo que las comunidades autónomas no íbamos a recibir ningún tipo de ayuda si no aplicábamos la Ley de Vivienda". Ante esta situación, ha garantizado que la Comunitat Valenciana "no va a intervenir los precios" porque esta "no es nuestra política de vivienda".

"Este fue uno más de los acuerdos fracasados de Sánchez en la Conferencia de Presidentes", ha aseverado la portavoz del Consell, que ha argumentado: "No se puede aceptar algo que no conoces". A su juicio, "lo normal" hubiera sido que Sánchez llevara este asunto primero a la conferencia sectorial de vivienda, "que es donde se trabajan los asuntos", para que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "sirva para algo y se siente con las CCAA a intentar acordar". "Tenemos un Ministerio inservible que nos supone mucho dinero a todos los españoles al final del año", ha denunciado.

De cualquier modo, Camarero ha reconocido que la vivienda es "el principal problema de los españoles y, por lo tanto, de los valencianos", pero ha argumentado que el Consell no ve "ninguna medida útil para resolver este problema" y tampoco "ninguna intención por parte del Gobierno en sentarse con las CCAA a trabajar este tema".

"Estamos haciendo todo el trabajo que el Gobierno de España no hace y estamos centrados en ofrecer oferta de vivienda porque, con más oferta de vivienda, se reducen los precios. Esta es la política de la Comunitat Valenciana", ha expuesto. En este marco, ha lamentado los "anuncios vacíos de contenido y no trabajados" y ha instado al Ejecutivo central a "sentarse a trabajar".

APUESTA POR TRABAJAR COORDINADAMENTE CON MEDIDAS "SERIAS"

Camarero ha cuestionado que Sánchez, antes de la celebración de la Conferencia, mandara "una carta" a los dirigentes autonómicos que previamente ha "filtrado" a los medios y, a continuación, "la siguiente información que cuenta es que las CCAA tienen sí o sí que aplicar la Ley de Vivienda", pero ni en la propia Conferencia ni en la previa "hubo un trabajo" y "no explicó de qué se trataba".

"Lo que sabemos hoy es que el esfuerzo que está dispuesto a ejercer el Gobierno es muy inferior (2,4) frente al esfuerzo que tenemos que hacer, en este caso, la Comunitat Valenciana. Y las comunidades autónomas le dijeron con qué presupuesto. El propio Emiliano García Page --presidente de Castilla-La Mancha--, que no es sospechoso, le dijo de dónde sacó este esfuerzo. ¿Se lo quito a Sanidad, a Educación, a Servicios Sociales? Que es lo mismo que le dijo el presidente Mazón", ha relatado.

Frente a ello, ha apostado por trabajar "colaborativamente y coordinadamente las dos administraciones" con la local, "como estamos haciendo nosotros", con medidas "serias" para "trabajar de verdad y coordinar las medidas, cosa que, de momento, no está pasando".