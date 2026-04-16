El Consell declarará este viernes la Romería de la Santa Faz de Alicante como Bien de Interés Cultural Inmaterial

Romería de la Santa Faz, este jueves en Alicante - JOAQUÍN REINA/EUROPA PRESS

ALICANTE, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que el pleno del Consell de este viernes, que se celebrará en Alicante, declarará la Romería de la Santa Faz como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios, momentos antes de iniciar el recorrido de esta celebración, que ha reunido a primera hora de este jueves a miles de personas desde la Concatedral de San Nicolás, en el centro de la ciudad, hacia el monasterio de la Santa Faz, en el 537 aniversario de la tradicional Peregrina.

En el inicio del recorrido han estado, además del jefe del Consell, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda; el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví; el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y miembros de la corporación municipal y autonómica.

Pérez Llorca ha asegurado que va a disfrutar de esta peregrinación "un año más como un alicantino más" con la novedad de que el pleno del Gobierno valenciano declarará la celebración como Bien de Interés Cultural "por su valor inmaterial". "Es un reconocimiento a la Romería, a las más de 300.000 personas que todos los años la hacen, y creo y, sobre todo, hoy quiero poner en valor esa declaración que haremos mañana", ha resaltado.

A su juicio, "hoy no es día de política, hoy no es día de evaluaciones políticas". "Eso lo dejo a otras personas. Yo aquí vengo como un alicantino más, a cumplir con la Santa Faz y a disfrutar de esta Romería, como lo van a hacer muchísimos alicantinos y alicantinas y también valencianos y valencianas que vienen hoy", ha expuesto.

Según Llorca, "tenemos muchísimos días para hacer evaluaciones de política, para tirarnos los trastos a la cabeza como hacemos generalmente, por desgracia, pero en días tan señalados como hoy, con lo que representa la Santa Faz y, además, como ahora ya va a ser también un Bien de Interés Cultural, hoy no tocan esas cosas".

El jefe del Consell ha precisado que la decisión del Consell será una "aprobación definitiva" y ha valorado que la misma servirá para "resaltar y poner en valor la importancia que tiene esta Romería para toda la sociedad alicantina". "Cambiará que tenga mucho más reconocimiento, que tenga mucha más protección y siempre tendrá mucha más ayuda por parte de las instituciones valencianas", ha garantizado.

UN RECONOCIMIENTO TRAS "CENTENARES DE AÑOS DE DEVOCIÓN"

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado que la de este jueves es una "jornada muy, muy importante para todos los alicantinos": "Hoy celebramos la Peregrina, hoy conmemoramos el milagro de la lágrima y serán miles y miles de personas las que haremos esa peregrinación hasta el caserío de la Santa Faz".

El responsable municipal ha celebrado que el Consell declare esta celebración como Bien de Interés Cultural Inmaterial y ha valorado que ello supondrá "un reconocimiento tras centenares de años de devoción y de peregrinación por parte de los alicantinos en una de las demostraciones más grandes que hay de cariño y respaldo a una de nuestras señas de identidad más significativas".

Por ello, ha agradecido al Consell "no solo su presencia y su respaldo año tras año haciendo la Peregrina, sino ese reconocimiento que lo que nos va a permitir elevar el nivel de protección y de proyección de la Santa Faz".

Por otro lado, Barcala ha precisado que el dispositivo movilizado por el Ayuntamiento para la Romería roza las 1.400 personas, entre Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional, servicios y mantenimiento del Ayuntamiento, con el fin de que "todo vaya perfectamente".

Además, ha puesto "especial énfasis" en la iniciativa 'Santa Faz 0,0º' con una programación durante gran parte del día para que "todas aquellas personas que quieran, además de hacer la Peregrina, --puedan-- disfrutar durante todo el día de muchas actividades, dejando de un lado esa imagen que hace ya mucho tiempo no queríamos que era la del alcohol vinculado a la Santa Faz".

Finalmente, ha invitado "a todo el mundo" a que se traslade después de hacer la Peregrina a la playa de San Juan para disfrutar de esta experiencia. "Hoy es un día de fiesta, es un día para celebrar la alicantinidad, para sentirse alicantino, seas alicantino o seas de fuera", ha resaltado.