El Consell defiende a Vox como "socio leal" y rechaza hablar de posibles recortes a la AVL y a patronal y sindicatos

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en rueda de prensa tras el pleno del Consell - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha defendido este viernes que Vox ha sido un "socio leal" desde el inicio de la legislatura en 2023 y ha permitido acordar tres presupuestos de la Generalitat. No obstante, no ha querido valorar los recortes que Vox insiste en que se han acordado en las cuentas autonómicas para 2026, que según este partido afectarían de nuevo a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), a los sindicatos CCOO PV y UGT-PV y a la patronal autonómica CEV.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntado por las declaraciones que realizó el pasado martes el síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, sobre que habrá un nuevo recorte del 25% en el presupuesto de la AVL para 2026 y que se concretará en la fase de enmiendas una posible bajada de las partidas para la patronal y los sindicatos. Además, insistió en que la prioridad nacional, que exige Vox para anteponer a los españoles en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda, forma parte del acuerdo presupuestario con el Consell y se concretará también vía enmiendas.

Barrachina (PP) ha reiterado que él no está al tanto ni participa en las negociaciones presupuestarias con Vox en Les Corts. Dicho esto, ha sostenido que el actual Consell ha realizado un "planteamiento de legislatura" que les ha permitido "ser coherentes con lo que votaron los valencianos". "Hemos disfrutado de unos socios leales", ha subrayado sobre Vox.

A partir de ahí, se ha mostrado convencido de que, aunque según él no existe "ningún documento firmado" en el acuerdo de los presupuestos de 2026, estas cuentas seguirán dando respuesta a las necesidades de los valencianos.

También ha indicado que ahora empieza la fase de enmiendas en la tramitación de los presupuestos en Les Corts, al tiempo que ha asegurado que no conoce "el detalle" de lo que Vox ha "sugerido" incluir tanto en la ley de presupuestos como en la ley de acompañamiento a las cuentas autonómicas.

Por otro lado, cuestionado por qué nota pondría actualmente al Consell, en la semana en la que los estudiantes valencianos han afrontado la PAU, el también conseller de Agricultura no ha querido realizar una calificación, sino que ha deseado que los jóvenes que se han examinado puedan acceder a la carrera que hayan elegido.

"NOS DISTINGUIMOS DEL GOBIERNO EN LA ESTABILIDAD Y HONRADEZ"

Barrachina ha comparado la "coherencia y estabilidad" que según él mantiene el Consell, al haber acordado presupuestos cada año desde 2023, con la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Esta semana se cumple el año desde que entró en vigor el último presupuesto de la Generalitat y ya hemos presentado otro", ha destacado.

Ha aludido a los "casos de corrupción" que salpican al Partido Socialista, en alusión a la investigación judicial en la que se sitúa al exsecretario de Organización Santos Cerdán como presunto cabecilla de una supuesta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

"No soy capaz de poner ninguna nota al gobierno valenciano, pero nos distinguimos mucho en la estabilidad, la coherencia y la honradez", ha abundado.