El Consell destaca que el Plan Vive supera las 7.000 viviendas protegidas en marcha entre iniciativa pública y privada

Archivo - La vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero , en las Corts - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad que lidera Susana Camarero resalta que el Plan Vive impulsado por la Generalitat ha alcanzado ya las 7.029 viviendas protegidas en marcha, entre iniciativa pública y privada.

Así lo ha señalado también durante el pleno de Les Corts este jueves, en respuesta a preguntas del PSPV y Compromís. Los socialistas han afeado al Consell que no acepte las peticiones de ayuntamientos para que sus municipios sean declarados zonas tensionadas y han denunciado que las políticas del Consell en materia de vivienda "no son beneficiosas" para solucionar el problema de acceso que sufre buena parte de la población.

Mientras, la coalición ha acusado al Ejecutivo autonómico de no gobernar "para los valencianos" y ha reivindicado que durante la huelga general de este 11 de noviembre "miles" de personas secundaron la convocatoria mientras el PP y Vox "aprovechaban" la jornada para avanzar en Les Corts en la tramitación de la Ley del Suelo, una norma que, a su juicio, da "barra libre para que los promotores vengan a construir y hacer negocios en nuestra tierra".

En su respuesta, Susana Camarero ha calificado de "política" la huelga general del 11N y ha asegurado que el problema de la vivienda es "culpa" del Gobierno de Pedro Sánchez y del Botànic por su "nefasta" gestión. "Cuando hace ocho años llega al Gobierno, la vivienda está en preocupación de los españoles en el puesto 16, hoy está en el primer puesto", ha incidido.

Además, la consellera de Vivienda ha rechazado que existan "varitas mágicas" para solucionar la situación actual y ha acusado a la izquierda de "desviar responsabilidades" y de "buscar culpables" por su gestión. "Mucha demagogia e incoherencia", ha afeado.

Y sobre Compromís, ha asegurado que va a aceptar "pocas lecciones" por su parte y ha llamado a sus representantes a "trabajar un poquito" para informarse sobre los avances del Plan Vive. "Hay una página web donde hay transparencia", ha apuntado, al tiempo que ha acusado a los valencianistas de ser "corresponsables" de la situación actual de la vivienda por apoyar al Gobierno de España.

DESGLOSE DE VIVIENDAS

En este contexto, fuentes de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad han puntualizado que la Generalitat ha activado directamente la construcción de 5.105 viviendas, a las que se suman 1.924 viviendas de iniciativa privada que ya cuentan con calificación provisional para su construcción.

De las 5.105 viviendas impulsadas por la Generalitat, han concretado, 1.635 están en licitación, 1.780 adjudicadas, 1.478 en construcción y 212 ya finalizadas. Además, 1.924 viviendas privadas ya cuentan con calificación provisional para su construcción. Por provincias, en Alicante hay en marcha un total de 3.268 viviendas, 191 en Castellón y 3.570 en la provincia de Valencia.

Durante la sesión de control este jueves, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que la vivienda "se soluciona gestionando" y, para ello, "lo primero es tener presupuestos, lo segundo es bajar impuestos, especialmente para la adquisición de vivienda" --"lo que hemos hecho aquí y ustedes no han hecho en Madrid", ha espetado al PSPV--, y "por supuesto, construir más viviendas", con actualmente "casi 7.000" en marcha en la Comunitat.

Y ante las críticas de Compromís, Llorca ha sacado pecho de la gestión del Consell en materia de vivienda durante su año en la presidencia frente a la del anterior ejecutivo del Botànic del PSPV y Compromís, que por ejemplo "tardaba 327 días en pagar las ayudas al alquiler a los jóvenes" frente a los 97 actuales.