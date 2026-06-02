El Consell destinará 26 millones a obras antirriadas en áreas empresariales y 53 millones a la reindustrialización

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, comparece en Les Corts para explicar el presupuesto de 2026 - GVA

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha presentado este martes el presupuesto de su departamento para 2026, que incluye una nueva línea de ayudas de 26 millones de euros para construir infraestructuras antirriadas en parques empresariales, así como 53,7 millones de euros para desarrollar la estrategia de reindustrialización de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha anunciado durante su comparecencia en la comisión de Presupuestos de Les Corts, donde ha presentado las principales líneas presupuestarias para su Conselleria, antes de que las cuentas autonómicas inicien su tramitación parlamentaria.

Cano ha destacado que los presupuestos para 2026 nacen del diálogo con los sectores económicos y agentes sociales y son "una hoja de ruta para continuar modernizando nuestro tejido productivo y fortaleciendo nuestras empresas y sectores estratégicos, que son los que generan prosperidad y oportunidades para todo el territorio".

La consellera ha explicado que "el área industrial representa ya el 33% del total de esta sección presupuestaria, con una dotación de 215 millones de euros".

Cano ha destacado las partidas específicas para mitigar los daños de la dana de octubre de 2024, ya que muchas empresas "han tenido que enfrentar enormes dificultades para mantener su actividad, para recuperar sus instalaciones y preservar su empleo".

En concreto, Cano ha precisado que el presupuesto para este año incluye una línea de apoyo a grandes empresas industriales en la zona afectada de la dana, dotada con 8,2 millones; una inversión de 10 millones en suelo industrial en zonas afectadas por la dana y 26 millones de euros a ayudas a áreas industriales para construir infraestructuras antirriadas.

La consellera ha explicado también que aportará una inversión de 5,4 millones de euros para la nueva planta de Campofrío en Utiel (Valencia), "un proyecto estratégico para la recuperación de las zonas afectadas", y 7,8 millones para garantizar la traída de agua al parque empresarial Nuevo Tollo en este municipio.

También ante la dana, el programa Endavant Turisme contará con una dotación de 26,9 millones, un 183% más que el año anterior; se invertirán 11,5 millones en la reconstrucción de infraestructuras comerciales y en el apoyo a la artesanía; se destinarán 6 millones para la recuperación internacional de las empresas afectadas y se pondrán en marcha nuevas ayudas EMDANA para impulsar la apertura de nuevos negocios en los municipios afectados.

REINDUSTRIALIZACIÓN

La consellera ha explicado que se continuará desarrollando la Estrategia de Reindustrialización, "que incrementa su presupuesto un 1,43% hasta alcanzar los 53,7 millones de euros".

Además, ha destacado el incremento hasta los 16 millones en la partida destinada a la atracción de proyectos estratégicos para la reindustrialización, una medida que, según ha señalado, permitirá "seguir posicionando a la Comunitat Valenciana como un territorio atractivo para la inversión y la implantación empresarial".

27 MILLONES PARA PROYECTOS INNOVADORES

En materia de innovación, ha avanzado una nueva línea estratégica de 7 millones de euros en 2026 y una previsión global de 27 millones hasta 2028 para impulsar grandes proyectos innovadores en cooperación relacionados con tecnologías digitales avanzadas, inteligencia artificial, biotecnología y tecnologías limpias.

Asimismo, ha destacado el refuerzo de las ayudas a los institutos tecnológicos con 40 millones de euros, mientras que los programas de apoyo a proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental contarán con 10 millones. Además, la digitalización de las pymes dispondrá de una dotación de 8,4 millones de euros ".

TURISMO Y COMERCIO

En turismo, Marián Cano ha explicado que el presupuesto alcanza los 98 millones de euros, un 21% más que en 2025. La consellera ha anunciado que las ayudas a empresas turísticas aumentan de los 6 millones a los 7 millones y se reorganizan en líneas especializadas para apoyar el marketing de eventos, los festivales, el turismo de interior y la innovación turística a través del Invattur, que incrementa un 16,3% su partida económica.

En materia de comercio, la consellera ha resaltado que el presupuesto alcanza los 46,1 millones para seguir impulsando la modernización y competitividad del sector. Así, entre las principales actuaciones ha destacado el programa Crea Comerç, dotado con 8,8 millones para fomentar el emprendimiento, la digitalización y la mejora del comercio de proximidad.

Además, las ayudas a la artesanía aumentan un 3%, hasta los 670.000 euros. Cano también ha destacado el apoyo a la internacionalización, con ayudas de 15,5 millones, el nuevo Plan USA y la mayor ampliación de la historia de la Red Exterior de Ivace+i hasta 62 mercados. Asimismo, ha subrayado el impulso al emprendimiento con los programas EMENTI y EMPYME.

GRUPOS

Por parte de Vox, el diputado Jesús Albiol ha aseverado que "ningún plan de reindustrialización va a funcionar si no tenemos claro cuál es el problema fundamental, que son los costes energéticos".

Así, ha cargado contra "la deriva de Bruselas" de descarbonización que lleva a la industria "a la ruina" y que es "contraria al acuerdo al que llegamos para que Pérez Llorca fuera presidente". También le ha pedido que traslade al eurodiputado del PP Esteban González Pons que se posicione contra los acuerdos comerciales que "sacrifican" a sectores valencianos estratégicos.

Los diputados de PSPV y de Compromís han criticado que el presupuesto de la Conselleria se haya reducido en un 8% y han reprochado la "alarmante" ejecución del de 2025.

María Teresa García (PSPV) también ha criticado que "desaparece" el Bono Viaje para el conjunto de la Comunitat Valenciana. Igualmente, ha tachado de "escandaloso" que desde la Conselleria "siguen regando con miles de euros de todos los valencianos" a la Cámara de Comercio de Alicante presidida por Carlos Baño.

De Compromís, Vicent Granell ha incidido en que Mazón anunció una inversión de 2.000 millones de euros para el plan de reindustrialización hasta 2027. Además, ha reprochado que "una política industrial no puede depender únicamente de PowerCo o de Ford", para lamentar que "esa política industrial que antes era para todos ahora es para unos pocos".

Para Salvador Aguilella (PP), "la Generalitat tendrá presupuestos, planifica, invierte, cumple. La Generalitat Valenciana ha dado estabilidad al sector económico. Es lo más importante que puede hacer esta Conselleria y este Consell".

POLÍTICAS QUE "DAN RESULTADOS"

En su respuesta, la consellera Marián Cano ha defendido que las políticas de la Conselleria "funcionan" y "están dando resultados", y ha señalado que esto lo constatan las cifras de creación de empresas, de exportaciones y de crecimiento económico. "Uno de cada dos jóvenes que encuentra empleo en España lo encuentra en la Comunitat", ha destacado.

Asimismo, Cano ha justificado el descenso del presupuesto en el "esfuerzo grandísimo" realizado en las anteriores cuentas para dar una respuesta "muy rápida" a los sectores afectadas por la dana, que ha contrapuesto a las 1.635 empresas con sus indemnizaciones del Consorcio pendientes.

La consellera también ha asegurado que el gobierno valenciano sí se centra en otras inversiones industriales y que por eso se ha comprometido a desarrollar 10 millones de metros cuadrados de suelo industrial.

Respecto a las declaraciones del diputado de Vox, Cano ha subrayado que la industria valenciana "no puede subsistir si no se amplía la vida útil" de la central nuclear de Cofrentes y que desde su Ejecutivo son "muy conscientes de los problemas que la sobrerregulación de Bruselas ha causado en sectores clave", por lo que defenderá a sectores como la cerámica y reclamará a la UE cláusulas espejo en los tratados de comercio.