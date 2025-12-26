El Consell evita valorar los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la dana e insiste en mostrar respeto a la justicia

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, y el vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha evitado valorar los mensajes de WhatsApp que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón se intercambió con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el día de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales, y ha insistido en garantizar respeto y "colaboración" con la justicia.

"No voy a opinar ni sobre el proceso judicial ni sobre cada uno de los autos. Lo siento muchísimo, pero creo que mi obligación es informar de los acuerdos del Consell y no entrar en valoración", ha esgrimido en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, al ser preguntado por los mensajes que el presidente del PP ha remitido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana.

En concreto, según el acta notarial aportada por Feijóo "que da fe de todos y cada uno de los mensajes recibidos en ese día" por parte de Mazón, ambos se intercambiaron mensajes entre las 20.08 horas y las 23.29 del 29 de octubre, en los que el entonces 'president' de la Generalitat le relataba al líder de su partido la gravedad de la catástrofe: "Un puto desastre va a ser esto presi".

Cuestionado sobre las palabras de Feijóo en las que afirmó días después que estuvo "puntualmente informado en tiempo real" de lo que sucedía en Valencia, Barrachina ha señalado que, si opina "de cada uno de los autos o de los pasos que da la justicia en la Comunitat Valenciana", acabaría "como el Gobierno, criticando al Tribunal Supremo por haber condenado a fiscal general y poniendo a exministros en el Tribunal Constitucional".

A su juicio, "lo que requiere y reclama la justicia es respeto y colaboración máxima y que no valoremos cada uno de los pasos que da la justicia". Por tanto, ha recalcado que el Consell respalda "siempre" la justicia, con la que "colaboramos leal y atentamente".

PIDE "UN MÍNIMO DE RUBOR" AL PSOE

Paralelamente, después de que desde el Gobierno de España hayan pedido la dimisión de Feijóo por llevar "un año mintiendo" con los mensajes que se cruzó con Mazón el día de la dana, el conseller y portavoz del Ejecutivo valenciano ha pedido al PSOE "un mínimo de ponderación" y "un mínimo de rubor y de equilibrio" y ha instado a los socialistas a "mirarse a sí mismos".

"Quieren saber todos los mensajes de quien tenía responsabilidad y de quien no la tenía, y cada minuto dónde estaba cada uno", ha señalado, al tiempo que ha replicado a los socialistas que "el dueño de los cauces aquel día, que es Pedro Sánchez, estaba en la India; su vicepresidenta Teresa Ribera, en Bruselas; el secretario de Estado responsable andaba por Colombia y la única que estaba aquí, que era la directora de emergencias, a la mañana siguiente se marchó a Brasil".

Por ello, ha reprochado a los socialistas que quieran "conocer los whatsapps y los pasos de todos" pero "de los suyos no sabemos ni el continente en el que estaban". "Por tanto, al PSOE antes de hacer solicitudes le pediría un mínimo de rubor y de equilibrio", ha expresado Barrachina.

El portavoz del Consell ha hecho hincapié en que "quien lo pedía" era la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien "codirigía el Cecopi en el que guardó silencio". "Su locuacidad ha sido descubierta un mes después de guardar silencio aquel día", ha sostenido, al tiempo que ha esgrimido que no debe "entrar a valorar ningún auto judicial, que respetamos, lógicamente".

LA MANO DE LLORCA "ESTÁ SIEMPRE TENDIDA"

Preguntado por si el hecho de que hayan trascendido ahora esto mensajes puede alejar el acercamiento que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, busca con las asociaciones de víctimas de la dana, Barrachina ha garantizado que "la mano" del jefe del Consell "está siempre permanentemente tendida", algo que a su juicio "molesta" al PSOE, "que salió a protestar" por las visitas de este a la zona afectada por la dana.

"Nosotros sí somos de estar junto a las víctimas y en los lugares de la dana, no salimos corriendo de Paiporta y estamos 14 meses sin visitarla. Nosotros no somos ni Pedro Sánchez ni su vicepresidenta entonces, Teresa Ribera, que nunca ha venido a la zona dana, a pesar de ser la dueña titular de los cauces y aquella que impidió obras que hubiesen salvado vidas", ha reprochado.