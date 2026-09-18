El Consell exige a la Aemet que "afine" sus previsiones para adecuarse a la "nueva realidad de las lluvias"

Archivo - El conseller de Agricultura, Agua, Ganaderia y Pesca, Miguel Barrachina - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha pedido a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que "afine" sus previsiones y revise la intensidad y la "regionalización" para "adaptarse a la nueva realidad de las lluvias" tras el último episodio de tormentas intensas registrado este miércoles en València, el área metropolitana y comarcas cercanas.

A su juicio, "lo que daba Aemet fue una previsión absolutamente desbordada por la realidad" este pasado miércoles, por lo que ha pedido al Gobierno que "actualice" las previsiones que el organismo estatal realiza y "los márgenes con los que se actúa" que, para Barrachina, "son mucho más exigentes para cambiar la situación de las alertas en la Comunitat Valenciana que en el resto de territorios" y que considera que "debieran adecuarse a la nueva regulación".

"De la misma forma que debiera revisarse la situación de la intensidad de las lluvias, también la regionalización, es decir, para tener una información más precisa en territorios más pequeños y no tan amplios como en la actualidad", ha argumentado, aunque en cualquier caso ha apuntado que es "un sistema que corresponde al Gobierno".

De este modo lo ha manifestado este viernes, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado por el hecho de que las asociaciones de víctimas de al dana criticaran que el mensaje del ES-Alert enviado este miércoles a los teléfonos móviles de la ciudadanía de la provincia de Valencia "llegó muy tarde".

Barrachina ha mostrado "todo el respeto del mundo a todas las víctimas" y, en este punto, ha aprovechado para manifestar la "solidaridad" del Consell con Cataluña, "que lamentablemente con las lluvias tuvo un fallecido".

Sobre el envío del mensaje ES-Alert a las 22.08 horas del miércoles, el también conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha insistido en que no fue "por las lluvias, de las cuales no se nos avisó del nivel rojo, sino por un riesgo de aumento en los cauces y una potencial barrancada, que no tiene que ver lógicamente con el momento de intensidad de las lluvias, sino que es un momento posterior".

"ADECUARSE A LA NUEVA REALIDAD DE LAS LLUVIAS"

Respecto a la herramienta del aviso a los móviles de la población, ha argumentado que su uso responde "técnicamente a la situación de aviso por parte de Aemet cuando estamos en alerta roja", pero ha remarcado que en este episodio "se decidió no situar en el nivel rojo esa alerta", sino que "estábamos en nivel naranja".

Dicho esto, Barrachina ha solicitado al Gobierno de España que "actualice las previsiones que hace Aemet, es decir, los márgenes con los que se actúa, que son mucho más exigentes para cambiar la situación de las alertas en la Comunitat Valenciana que en el resto de territorios". A su juicio, estos "debieran adecuarse a la nueva realidad de las lluvias en toda España".

PARTIDO DE FÚTBOL

Por otra parte, preguntado sobre la tardía suspensión del partido de fútbol Levante UD-Athletic Club celebrado en el estadio Ciutat de València el miércoles y por si la responsabilidad es autonómica, el portavoz del Consell ha señalado que ese mismo día se jugó un encuentro en Barcelona, que estaba en "alerta no naranja, sino roja".

"Es verdad que la previsión que daba Aemet fue absolutamente desbordada por la realidad, por lo tanto, volvemos a rogar que se afine", ha reclamado el conseller, a la vez que ha aprovechado que ahora llega "el momento de lluvias" para exigir que "todo el mundo cumpla con su obligación" y ha criticado que el Gobierno de España "tiene 18 de 18 embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sin tener implementado el plan de emergencias".

Además, ha advertido de que, ante "una situación que no está prevista de daños o rotura de un embalse, tan solo los municipios del único embalse --propiedad-- de la Generalitat Valenciana recibirían las alertas, los avisos, sonarían las sirenas y tendrían la situación de evacuación garantizada". "Solo en uno de los 19 embalses públicos de la Comunitat Valenciana, el de la Generalitat Valenciana. En los 18 de Pedro Sánchez no hay implementación", ha denunciado.

EL GOBIERNO ESTÁ "INCUMPLIENDO LA LEGALIDAD"

Por ello, Barrachina ha acusado al Ejecutivo central de estar "incumpliendo la legalidad" por no tener implementados "ninguno de los planes de emergencia obligatorios". "No tienen ni sistema de alerta ni sirenas ni evacuaciones ni simulacros realizados ni folletos informativos. No tienen nada hecho. "Por tanto, dos años más tarde, 18 de 18 embalses de Pedro Sánchez en la Confederación del Júcar incumplen la normativa y carecen de plan de emergencia", ha censurado.

"Le pedimos al dueño de los cauces, a Pedro Sánchez, dos años más tarde, que haga lo mismo que ha hecho la Comunitat Valenciana con el único embalse que tiene, que es implementar, aprobar, poner en marcha planes de emergencia que, por cierto, aprueba y propone su propia vicepresidencia", ha zanjado.