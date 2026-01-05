El Consell hace un balance "muy positivo" del mercado de trabajo en 2025 y destaca que los datos "responden"

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en imagen de archivo - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha valorado las cifras de paro registrado durante 2025 publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los correspondientes al mes de diciembre, ha asegurado que el balance es "muy positivo" y ha sostenido que "cuando se gobierna pensando en las personas, los datos responden".

El paro bajó en 25.560 personas el pasado año en la Comunitat Valenciana en relación al año anterior (-8,1%) hasta los 289.943 desempleados tras un descenso del 0,7% el último mes del año respecto a noviembre (2.173 parados menos).

Camarero ha destacado en un comunicado que la autonomía baja de los 300.000 parados por primera vez desde 2008, con lo que consolida "una tendencia de mejora sostenida a lo largo de todo el ejercicio".

En términos interanuales, el descenso en 25.560 personas sitúa a la Comunitat Valenciana como la segunda autonomía que más reduce el desempleo en España, solo por detrás de Andalucía. En términos porcentuales, la Comunitat Valenciana reduce el paro un 8,1% interanual, 2,2 puntos por encima de la media nacional, y presenta además un comportamiento mensual mejor que el conjunto del país.

Camarero ha subrayado que la evolución positiva del mercado de trabajo "es también el resultado de haber generado un entorno de estabilidad institucional, seguridad jurídica y diálogo social, que ha favorecido la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y la llegada de inversiones a la Comunitat Valenciana".

"Este contexto estable ha permitido que las empresas crezcan, innoven y creen empleo, contribuyendo a un mercado laboral más dinámico, sólido y con mayores oportunidades para la ciudadanía", ha manifestado, y ha añadido que el Consell está "demostrando que gobernar bien es crear empleo y que cuando se gobierna pensando en las personas, los datos responden".

RÉCORD HISTÓRICO DE EMPLEO JUVENIL

Uno de los aspectos que más ha destacado la titular de Empleo es la evolución del empleo juvenil a lo largo del ejercicio 2025. Así, ha detallado que la Comunitat Valenciana ha alcanzado un récord "histórico" y lidera el descenso anual de jóvenes menores de 25 años parados en España con -4.907, la mitad del descenso total a nivel nacional (-8.949).

"Uno de cada dos jóvenes que salen del paro en España lo hace en la Comunitat Valenciana, lo que evidencia el impacto de las políticas activas de empleo dirigidas a este colectivo", ha mantenido la vicepresidenta.

En esta línea, Susana Camarero se ha referido a las ayudas de Labora para potenciar la contratación de personas jóvenes que ascienden hasta los 25.000 euros en el caso de empresas o los talleres de empleo enfocados de manera específica a los menores de 25 años.

La responsable de Empleo ha destacado también el buen comportamiento del paro entre las mujeres valencianas, "uno de los retos que el Consell se ha marcado esta legislatura". En este sentido, ha destacado que la Comunitat Valenciana es la segunda en descenso anual con 13.570 mujeres paradas menos, -7,1%, frente al -5,7% del conjunto de España.

Además, ha valorado que el paro femenino ha encadenado meses consecutivos de descenso, lo que coloca a la Comunitat Valenciana "entre las autonomías líderes en igualdad laboral". "Esta evolución confirma una mejora sostenida en la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo", ha resaltado.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Por otra parte, la vicepresidenta ha hecho hincapié en que es el sector industrial uno de los que mejor comportamiento ha tenido este año, lo que demuestra "el impulso y fortaleza de nuestra economía". Así, la Comunitat Valenciana lidera el descenso anual del paro en el sector industrial, con -3.845 parados menos (uno de cada tres parados menos a nivel nacional es de la Comunitat Valenciana), un -10,1%.

En el sector servicios, la Comunitat Valenciana registra el segundo mejor dato en cuanto a descenso del paro tanto en valor absoluto (-17.283 parados menos) como en porcentaje (-7,8%).

SEGURIDAD SOCIAL

Por otra parte, ha recalcado que los datos de afiliación a la Seguridad Social refuerzan el "balance positivo". La Comunitat Valenciana ha registrado récords históricos de afiliación durante cinco meses consecutivos, "reflejo de un mercado laboral dinámico y en expansión", ha dicho.

La vicepresidenta ha destacado que la Comunitat Valenciana encadena el tercer mes consecutivo con "récord histórico" de afiliaciones a la Seguridad Social, hasta llegar a las 2.265.284 personas afiliadas.

En términos interanuales, la afiliación ha crecido un 3,7% en 2025, frente al 2,4% de la media nacional, lo que sitúa a la Comunitat Valenciana "como la líder en crecimiento porcentual anual de afiliados en España, con 80.612 nuevas afiliaciones". Asimismo, la Comunitat Valenciana encabeza el crecimiento porcentual anual de afiliados al Régimen General, con un incremento del 3,8%, que supone 67.828 personas más, "confirmando el dinamismo y la solidez del mercado laboral valenciano".

Camarero ha subrayado también el fuerte impulso del trabajo autónomo, ya que la Comunitat Valenciana lidera el aumento anual de personas autónomas en España tanto en términos absolutos, con 12.528 nuevas altas, como porcentuales, con un 3,3%, casi triplicando la media nacional del 1,2%.

En cuanto al empleo femenino, la vicepresidenta ha resaltado que la Comunitat Valenciana es la autonomía con mayor incremento porcentual en 2025, con un aumento del 3,6%, lo que se traduce en 37.296 mujeres afiliadas más, "muy por encima del crecimiento registrado en el conjunto de España".