El Consell impulsa el 'Gran Fondo Valencia' como referente del turismo deportivo en la Comunitat Valenciana

Presentación de la 21ª edición del ‘Gran Fondo Valencia’ - GVA

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha participado en la presentación de la 21ª edición del 'Gran Fondo Valencia', un evento cicloturista que se celebrará el próximo día 2 de mayo en La Marina de València, y que reunirá a más de 2.300 ciclistas procedentes de 24 países y 36 provincias españolas.

En el acto han estado presentes también la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; el ganador del Tour de Francia y embajador del evento, Pedro Delgado; y el presidente del Club Deportivo Podium, Javier Castellar, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante su intervención, el secretario autonómico ha subrayado que "eventos como el 'Gran Fondo Valencia' contribuyen a dinamizar la actividad turística durante todo el año, diversificando la oferta y atrayendo a un perfil de visitante con alto impacto económico en el destino".

En esta línea, Camarero ha destacado que este tipo de iniciativas se enmarcan dentro del modelo de Comunitat Valenciana impulsado por el Consell, "en el que el estilo de vida saludable, el deporte y el disfrute de nuestro clima y territorio constituyen un valor diferencial y único".

Así, ha señalado que "estos elementos forman parte del día a día de nuestros vecinos, pero también, gracias a la promoción nacional e internacional, se han convertido en un gran atractivo para los turistas que nos visitan".

Asimismo, ha puesto en valor el carácter internacional del evento, destacando que en esta edición del 'Gran Fondo Valencia' participarán ciclistas procedentes de 36 provincias españolas y de 24 países, lo que refuerza su proyección exterior y su capacidad de atracción turística.

Camarero ha incidido, además, en que "el respaldo del Consell a este tipo de eventos responde a una apuesta clara por impulsar el turismo deportivo como generador de riqueza, empleo y oportunidades para el conjunto del sector, pero también como un elemento que repercute positivamente en la ciudadanía, al situar a la Comunitat Valenciana en el mapa internacional y favorecer la actividad económica en nuestros municipios".

TURISMO DEPORTIVO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El secretario autonómico ha destacado el peso del turismo deportivo en la Comunitat Valenciana, señalando que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025, la comunidad autónoma recibió un total de 252.879 turistas cuyo principal motivo de viaje fue la práctica deportiva, lo que generó 796.364 pernoctaciones.

Asimismo, ha explicado que el crecimiento experimentado en los últimos años en el turismo deportivo internacional "responde en gran medida a la dinamización del tejido empresarial turístico especializado y a la mejora de las instalaciones deportivas en la Comunitat Valenciana".

Además, José Manuel Camarero ha recordado que, según la encuesta Frontur-Egatur, en 2025 el 13,5 por ciento de los turistas internacionales que visitaron la Comunitat Valenciana realizaron actividades deportivas durante su estancia, mientras que en el caso del turismo nacional este porcentaje se sitúa en el 9,2%.

En esta línea, ha puesto en valor la rentabilidad del turismo deportivo internacional, indicando que "el visitante extranjero presenta un mayor impacto económico, con un gasto medio diario de 176 euros y una estancia media de 6,7 días, frente a los 110,27 euros y 2,7 días del turista nacional".