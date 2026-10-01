El Consell insiste en "prudencia máxima" ante las lluvias y pide que los desplazamientos sean solo los "indispensables"

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, junto a la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este jueves - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha insistido en reclamar "prudencia máxima" ante el episodio de lluvias que afectará a partir de la tarde de este jueves a buena parte de la Comunitat Valenciana y ha pedido que los desplazamientos que se realicen sean únicamente los que tengan carácter "indispensable".

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este jueves, en la que ha comparecido junto a la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, y en la que ha llamado a la precaución de toda la ciudadanía, "singularmente" en el litoral de las provincia de Valencia y Castellón y en el interior de esta última.

"Aemet ha decretado a partir de las dos --del mediodía-- nivel de alerta naranja y a partir de las seis de la tarde nivel de alerta roja, que es la máxima que, por tanto, se puede decretar. Urgimos, por tanto, que los desplazamientos que se realicen tengan el carácter de indispensables", ha expresado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el aviso por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón y Valencia. En todo el litoral de Castellón se prevé lluvias que puedan llegar a los 250 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en 12 horas (hasta el viernes a las 11.59 horas) y de 180 l/m2 en el litoral norte de Valencia (hasta las 1.59 del viernes). En parte del territorio también se pueden registrar precipitaciones de hasta 90 l/m2 en una hora. Emergencias ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de los ciudadanos ante la alerta roja.